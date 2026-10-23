AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM 23 EKİM | Pompada tabela değişti: İzmir, İstanbul, Ankara'da benzin ne kadar?

Brent petrol fiyatı, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi artışları akaryakıt tabelalarına yansımaya devam ediyor. 23 Ekim 2026 itibarıyla sürücüler, benzin ve motorin fiyatlarındaki son durumu araştırıyor. Peki, bugün benzin litre fiyatı ve motorin (mazot) litre fiyatı kaç TL oldu? İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte detaylar…
Petrol piyasasındaki fiyat hareketleri, döviz kurundaki değişimler ve vergi düzenlemeleri, benzin, motorin ve LPG fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Araç sahipleri ise 23 Ekim 2026 itibarıyla akaryakıt istasyonlarındaki güncel fiyatları yakından takip ediyor.
İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE OTOGAZ FİYATLARI NE KADAR?
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 76.30 TL
Motorin: 96.80 TL
LPG: 41.20 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 76.10 TL
Motorin: 96.60 TL
LPG: 40.60 TL
Ankara:
Benzin: 77.30 TL
Motorin: 97.90 TL
LPG: 41.29 TL
İzmir:
Benzin: 77.50 TL
Motorin 98.10 TL
LPG: 41.20 TL