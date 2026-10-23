AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM 23 EKİM | Pompada tabela değişti: İzmir, İstanbul, Ankara'da benzin ne kadar?

Brent petrol fiyatı, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi artışları akaryakıt tabelalarına yansımaya devam ediyor. 23 Ekim 2026 itibarıyla sürücüler, benzin ve motorin fiyatlarındaki son durumu araştırıyor. Peki, bugün benzin litre fiyatı ve motorin (mazot) litre fiyatı kaç TL oldu? İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte detaylar…