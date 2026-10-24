88 yıllık marka dünyaya açılıyor

KRİSTAL, Türkiye, İspanya ve Tunus'taki üretim kabiliyetiyle 36 ülkeyi kapsayan ihracat hacmine ulaşırken, uluslararası pazarlarda kendi markasıyla kalıcı olmayı hedefliyor. Arkas Holding'in 2007'de başlayan ortaklığıyla gelişimini sürdüren şirket, bugün Arkas iştiraki olarak üretim ve uluslararası faaliyetlerini sürdürüyor. Kristal'in köklü geçmişini, uluslararası büyüme stratejisini ve zeytinyağı sektöründeki güncel gelişmeleri değerlendirmek üzere düzenlenen basın buluşmasına, Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas, Arkas Holding CEO'su Önder Türkkanı ve Kristal Yağları Genel Müdürü Vural Gözgeç katıldı.

HEDEF BÜYÜDÜ

Türkiye zeytinyağı pazarı 2025'te yüzde 100 büyürken Kristal, pazar ortalamasının üzerinde büyüme kaydetti. NielsenIQ'nun 2025 yılı perakende ölçümünde Kristal, indirim marketleri hariç zeytinyağı kategorisinde miktar bazında lider oldu. 2026'da dönemsel olarak ilk iki marka arasında yer alan şirket, özellikle Marmara Bölgesi'nde pazar payını artırdı. Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Arkas, Kristal'in uluslararası markalaşma vizyonuna ilişkin, "Kristal, 88 yıldır tüketicinin hayatında yer alan, geçmişinden önemli bir güven birikimi taşıyan marka. Ancak bizim için asıl mesele, bu birikimi uluslararası pazarlarda kalıcı bir marka değerine dönüştürebilmek. Hedefimiz, Türkiye'de doğan Kristal'in dünya raflarında kendi adıyla daha güçlü bir yer edinmesi" dedi.