Günde 375 TOGG üretiliyor

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg Teknoloji Kampüsü'nde önümüzdeki yıl satışa sunulması planlanan T6X ile dün tanıtımı yapılan T10F 4More Kehribar serisine yönelik çalışmaları inceledi. Kacır, tesiste 10 çalışana bir endüstriyel robot düştüğünü ve üretimin günde 375 araca ulaştığını açıkladı. Türkiye'nin yerli ve millî otomobili Togg, üretim kapasitesi ve yeni modellerine yönelik çalışmalarıyla yoluna devam ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bursa'daki Togg Üretim ve Teknoloji Kampüsü'nü ziyaret ederek yeni model çalışmalarını yerinde inceledi. Ziyarette, önümüzdeki yıl satışa sunulması planlanan T6X ile T10F 4More kehribar serisine yönelik çalışmalar ele alındı.

10 ÇALIŞANA BİR ROBOT

KACIR, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Togg'un otomotiv sektörünün en dijital altyapısına sahip tesisinde üretimini sürdürdüğünü belirtti. Tesiste 10 çalışana bir endüstriyel robot ortalaması bulunduğunu kaydeden Kacır, günlük üretim hızının 375 araca ulaştığını bildirdi. Togg'un yeni modellerine ilişkin hazırlıkların da gündemde olduğu ziyarette, gelecek yıl satışa sunulması planlanan T6X ve T10F 4More kehribar serisiyle ilgili çalışmalar incelendi. Togg, üretim kapasitesini ve teknolojik altyapısını güçlendirerek Türkiye'nin otomotiv sektöründeki yerli üretim hedeflerine katkı sağlamayı sürdürüyor.