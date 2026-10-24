Kültür yolu İzmir’den geçiyor! İzmir Kültür Yolu Festivali bugün başladı: Festival boyunca konser şöleni!

İzmir, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 24. durağı oldu. İzmir'de Bornova Kültür ve Sanat Merkezi'nden İzmir Kültür Sanat Fabrikası'na, Tarihi Alsancak Tren Garı'ndan Gündoğdu Meydanı'na uzanan etkinlikler, kenti dokuz gün boyunca kültür ve sanatla süsleyecek.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İzmir'in köklü gastronomi kültürünü ve özgün değerlerini, kültür ve sanatla bütünleştirerek uluslararası ölçekte görünür kılmayı hedefliyoruz" dedi.
YEREL LEZZETLER TADILACAK
Ersoy, "İzmir Kültür Yolu Festivali ile kentin sahip olduğu zenginliği farklı disiplinlerle bir araya getiriyor, yerel değerleri daha kapsamlı bir kültür-sanat programı içinde ele alıyoruz. Şehirlerimizin kendi değerlerinden beslenen yaklaşımımızla kültürel mirasın korunmasını, yaşatılmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını destekliyoruz" dedi. Gastronomi programı kapsamında Michelin yıldızlı şef Osman Sezener, Michelin rehberinde yer alan şef
Ahmet Güzelyağdöken ve gastronomi yazarı Müge Akgün, İzmir'in farklı rotalarına ev sahipliği yapacak.
Her rota, İzmir'in kendine özgü lezzet birikimini, kültürel çeşitliliğini ve mutfak hafızasını farklı bir perspektiften ele alacak. Geleneksel Ege yemeklerinden İzmir'in meşhur sokak lezzetlerine uzanan seçki 80'den fazla Lezzet Noktası'nda keşfedilebilecek. İzmir merkez, Çeşme, Urla, Tire ve Ödemiş'in öne çıktığı liste; boyoz, gevrek, kumru, söğüş, şambali ve lokma gibi İzmir'le özdeşleşen lezzetlerden Ege'nin ev yemeklerine, balık ve deniz ürünlerinden çağdaş şef restoranlarına uzanıyor. Tarihi boyoz fırınları, şambaliciler gibi yerel lezzet duraklarının yanı sıra Michelin Rehberi'nde yer alan restoranlar da bu çeşitliliği zenginleştiriyor.
MÜZİK ŞÖLENİ YAŞANACAK
İzmir Kültür Yolu Festivali kapsamında Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenecek konserlerde Demet Akalın, Derya Uluğ, Sefo, Özcan Deniz, Hakan Altun, Ceza, Murat Boz, Serkan Kaya ve Simge müzikseverlerle buluşacak. Farklı müzik türlerini bir araya getiren konser programı, festival boyunca İzmir'de müzik dolu akşamlar yaşatacak. İzmir Kültür Yolu Festivali, sergi ve atölye programlarıyla kentin kültürel birikimini farklı yönleriyle ziyaretçilere sunacak. İzmir Kültür Sanat Fabrikası Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" sergisi ziyaretçilerle buluşurken, "Yaşayan Miras: İzmir Sergisi" geleneksel sanat ve zanaatların örneklerini görünür kılacak.