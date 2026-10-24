Kültür yolu İzmir’den geçiyor! İzmir Kültür Yolu Festivali bugün başladı: Festival boyunca konser şöleni!

Her rota, İzmir'in kendine özgü lezzet birikimini, kültürel çeşitliliğini ve mutfak hafızasını farklı bir perspektiften ele alacak. Geleneksel Ege yemeklerinden İzmir'in meşhur sokak lezzetlerine uzanan seçki 80'den fazla Lezzet Noktası'nda keşfedilebilecek. İzmir merkez, Çeşme, Urla, Tire ve Ödemiş'in öne çıktığı liste; boyoz, gevrek, kumru, söğüş, şambali ve lokma gibi İzmir'le özdeşleşen lezzetlerden Ege'nin ev yemeklerine, balık ve deniz ürünlerinden çağdaş şef restoranlarına uzanıyor. Tarihi boyoz fırınları, şambaliciler gibi yerel lezzet duraklarının yanı sıra Michelin Rehberi'nde yer alan restoranlar da bu çeşitliliği zenginleştiriyor.