ALTINA NE OLUYOR? ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA |Altın neden düştü? İşte 25 Ekim güncel altın fiyatları...

Elinde altını olanlar ve almayı düşünenler dikkat! Piyasalardaki çalkantıyla birlikte altında haftalık kayıp yüzde 4'e ulaştı. Kapalıçarşı piyasasında gram ve çeyrek altında son rakamlar güncellendi. İşte il il, ilçe ilçe ve Kapalıçarşı'da canlı altın fiyatları listesi...

Altın haftanın son işlem gününü 4 bin doların altına kadar gerileyerek kapattı. Bu gerileme temmuz ortasından bu yanan en büyük değer kaybı olarak kaydedildi. Değerli metal fiyatlarındaki ani kayıplar petrol fiyatlarının yükselmesi ve ABD faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalacağı beklentilerinin ardından geldi.

PETROL 4 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Suudi Arabistan'daki Husi saldırılarının artması enerji arzında daha fazla aksamaya neden olurken gelişme petrol fiyatlarını dört yılın en yüksek seviyesine kadar taşıdı. ABD'de açıklanan büyük ölçüde yüksek enerji maliyetlerinden kaynaklanan tüketici ve üretici enflasyonunun beklenenden daha fazla artması enflasyon endişelerini artırdı.

FED PAS GEÇECEK

Federal Rezerv'in 27-28 Ekim toplantısında faiz oranlarını değiştirmemesi bekleniyor. CME'nin FedWatch Aracına göre, piyasalar şu anda gelecek hafta faiz artırımı olasılığını sadece yüzde 10 olarak fiyatlandırıyor. Bu oran aralık ayında yüzde 80 civarındaydı. Yatırımcıların gözleri 29 Ekim'de açıklanacak ABD PCE enflasyon verilerinde…