İSTANBUL'DA KİRALIK KONUT KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK? Yeni tarih belli oldu!

COP31 Medya Buluşması'nda Bakan Kurum ile bir araya geldiklerini aktaran Faruk Erdem kasım ayında COP31 sonrasında kura çekiminin ve teslimatın yapılmasının planlandığını söyledi.

TOKİ İstanbul kiralık konut kampanyasında kura çekimi ve teslimin ekim ayında yapılması bekleniyordu. A Haber canlı yayınında konuşan Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un kura takvimine ilişkin açıklamasını aktardı.

Erdem, Bakan Kurum'un açıklamasını şu sözlerle aktardı:

"Biliyorsun İstanbul'da 15.000 tane konut sadece kiralık olarak vatandaşa verilecekti. Onun şartlarını konuşmuştuk: Memurlar, emekliler, işte aileler vesaire. Ve 3 yıllığına verilecek ve rayiç kiraların neredeyse yarısından daha ucuz olacak. Cuma günü Bakan Kurum ile bir araya geldik. 'Konutların 2.000 tanesi hazır. Kasım ayındaki COP31'den sonra kuralarını çekip teslim edeceğiz.' dedi."

Öte yandan COP31, 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Türkiye ev sahipliğinde dünyanın birçok ülkesinden katılacak devlet adamları ve medya mensupları ile Antalya'da gerçekleştirilecek. TOKİ İstanbul kiralık konut kampanyasında da kura çekiminin bu tarihten sonra yapılması bekleniyor.