İSTANBUL'DA KİRALIK KONUT KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK? Yeni tarih belli oldu!

Binlerce vatandaşın başvuruda bulunduğu TOKİ İstanbul Kiralık Sosyal Konut Projesi'nde kritik süreç tamamlandı! İlk etapta kiraya verilecek 1.071 konut için nefesler tutulurken, gözler kura çekiminin yapılacağı tarihe çevrildi.
TOKİ KİRALIK KONUT KURASI NE ZAMAN?
TOKİ İstanbul kiralık konut kampanyasında kura çekimi ve teslimin ekim ayında yapılması bekleniyordu. A Haber canlı yayınında konuşan Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un kura takvimine ilişkin açıklamasını aktardı.
COP31 Medya Buluşması'nda Bakan Kurum ile bir araya geldiklerini aktaran Faruk Erdem kasım ayında COP31 sonrasında kura çekiminin ve teslimatın yapılmasının planlandığını söyledi.
Erdem, Bakan Kurum'un açıklamasını şu sözlerle aktardı:
"Biliyorsun İstanbul'da 15.000 tane konut sadece kiralık olarak vatandaşa verilecekti. Onun şartlarını konuşmuştuk: Memurlar, emekliler, işte aileler vesaire. Ve 3 yıllığına verilecek ve rayiç kiraların neredeyse yarısından daha ucuz olacak. Cuma günü Bakan Kurum ile bir araya geldik. 'Konutların 2.000 tanesi hazır. Kasım ayındaki COP31'den sonra kuralarını çekip teslim edeceğiz.' dedi."
Öte yandan COP31, 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Türkiye ev sahipliğinde dünyanın birçok ülkesinden katılacak devlet adamları ve medya mensupları ile Antalya'da gerçekleştirilecek. TOKİ İstanbul kiralık konut kampanyasında da kura çekiminin bu tarihten sonra yapılması bekleniyor.
BAŞKAN ERDOĞAN DUYURMUŞTU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan projeyi 7 Eylül'de kamuoyuna duyurmuş, Bakan Murat Kurum da 10 Eylül'de ayrıntıları açıklamıştı. Başvuru süreci ise 14 Eylül'de başlamıştı.
BAŞVURU ÜCRETİ ALINMADI
Başvurular e-Devlet üzerinden, TOKİ hizmetleri arasındaki "Konut / İşyeri Başvuru" menüsünden alındı ve kampanya kapsamında başvuru ücreti alınmadı.
1.071 KİRALIK KONUT HANGİ İLÇELERDE OLACAK?
TOKİ'nin ilk etapta kiraya vermeyi planladığı 1.071 konutun ilçelere göre dağılımı şöyle:
Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören: 360 konut
Maltepe, Tuzla ve Kartal: 330 konut
Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar: 291 konut
Arnavutköy: 90 konut
KİRALAR NE KADAR OLACAK?
Projede 4 farklı konut büyüklüğü için farklı kira bedelleri uygulanacak. Buna göre aylık kiralar 10 bin liradan başlayacak.
1+1 konut: 10 bin TL
2+1 konut: 12 bin TL
3+1 konut: 15 bin TL
4+1 konut: 18 bin TL
KONUT TİPLERİ AİLE DURUMUNA GÖRE BELİRLENECEK
Projede konutların büyüklüklerinin başvuru sahiplerinin aile durumlarına göre belirlenmesi öngörülüyor. Genç evli aileler için 1+1 veya 2+1, iki ya da daha fazla çocuklu aileler için ise 2+1, 3+1 veya 4+1 konut seçenekleri belirtiliyor.
YILLIK KİRA ARTIŞI OLACAK MI?
Konut teslimi için İdarece bildirilen tarihten itibaren 12 ay süreyle artırılmayacak. 12 aylık sürenin sona ermesini takip eden ilk ocak ayında, TÜFE oranında artış yapılacak.
KİRA ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Tahsis bedeli, konut teslimini takip eden ayın 20'sinde ödenmeye başlanacak.