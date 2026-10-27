Haberler Ekonomi Benzin ve mazota indirim ya da zam var mı? AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM 27 EKİM SALI |Benzin, motorin ve LPG kaç TL oldu? Benzin ve mazota indirim ya da zam var mı? AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM 27 EKİM SALI |Benzin, motorin ve LPG kaç TL oldu? Pompada rüzgar bir anda tersine döndü: Akaryakıt piyasasında taşları yerinden oynatacak yeni zam dalgası kapıda! Geçen haftaki indirim rafa kalkarken, araç sahiplerini şok eden rakamlar sızdı: Benzine 4,15 TL, motorine 3,60 TL artış masada. Fiyatların tavan yapacağı o saat açıklandı mı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel tablo nasıl değişecek? İşte cevabı merakla beklenen tüm soruların yanıtı... HABER MERKEZİ









Araç sahipleri, beklenen fiyat artışının pompaya hangi tarihte yansıyacağını ve şehir şehir akaryakıt fiyatlarının nasıl değişeceğini takip ediyor. Peki, benzine ve motorine ne kadar zam gelecek? İşte, 27 Ekim 2026 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatlarında son durum…

AKARYAKITA NE KADAR ZAM GELECEK? Akaryakıt fiyatlarına yönelik yeni zam beklentisi araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Sektör bilgilerine göre, 1 Kasım Pazar günü benzine 4,15 TL, motorine ise 3,60 TL zam yapılması bekleniyor. Artışın, akaryakıtta uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesiyle bağlantılı olduğu belirtiliyor.