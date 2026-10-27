Benzin ve mazota indirim ya da zam var mı? AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM 27 EKİM SALI |Benzin, motorin ve LPG kaç TL oldu?

Araç sahipleri, beklenen fiyat artışının pompaya hangi tarihte yansıyacağını ve şehir şehir akaryakıt fiyatlarının nasıl değişeceğini takip ediyor. Peki, benzine ve motorine ne kadar zam gelecek? İşte, 27 Ekim 2026 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatlarında son durum…
AKARYAKITA NE KADAR ZAM GELECEK?
Akaryakıt fiyatlarına yönelik yeni zam beklentisi araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Sektör bilgilerine göre, 1 Kasım Pazar günü benzine 4,15 TL, motorine ise 3,60 TL zam yapılması bekleniyor. Artışın, akaryakıtta uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesiyle bağlantılı olduğu belirtiliyor.
BENZİN VE MOTORİN ZAMMI NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?
Benzin ve motorin fiyatlarında beklenen artış için 1 Kasım tarihi öne çıkıyor. Ancak zammın pazar günü mü yoksa hafta başında mı pompa fiyatlarına yansıtılacağına ilişkin kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor. Fiyat değişikliğinin uygulanacağı tarihin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
27 EKİM 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
27 Ekim itibarıyla yayımlanan fiyat listelerine göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ve motorin fiyatları farklılık gösteriyor.
İstanbul Avrupa Yakası: Benzin 76,30 TL, motorin 96,80 TL
İstanbul Anadolu Yakası: Benzin 76,10 TL, motorin 96,60 TL
Ankara: Benzin 77,30 TL, motorin 97,90 TL
İzmir: Benzin 77,50 TL, motorin 98,10 TL