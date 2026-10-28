ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ? | BUGÜN GRAM ALTIN NE KADAR? ÇEYREK ALTIN KAÇ TL? | 28 EKİM CANLI ALTIN FİYATLARI

Gram altın fiyatı 28 Ekim 2026 Çarşamba günü yatırımcıların ve altın alım satımı yapacak vatandaşların gündeminde yer alıyor. İç ve dış piyasalardaki gelişmelerle birlikte altın fiyatlarındaki değişim yakından izlenirken, Kapalı Çarşı'daki güncel alış ve satış rakamları da merak ediliyor.