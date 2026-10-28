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Haberler Ekonomi ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ? | BUGÜN GRAM ALTIN NE KADAR? ÇEYREK ALTIN KAÇ TL? | 28 EKİM CANLI ALTIN FİYATLARI

ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ? | BUGÜN GRAM ALTIN NE KADAR? ÇEYREK ALTIN KAÇ TL? | 28 EKİM CANLI ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik yatırımcıların yakın takibinde. Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatlarını araştıranlar 28 Ekim sabahına gözünü çevirdi. Peki, altın alacakları ve bozduracakları bugün nasıl bir tablo bekliyor? Altın fiyatları düştü mü? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Gram altın fiyatı 28 Ekim 2026 Çarşamba günü yatırımcıların ve altın alım satımı yapacak vatandaşların gündeminde yer alıyor. İç ve dış piyasalardaki gelişmelerle birlikte altın fiyatlarındaki değişim yakından izlenirken, Kapalı Çarşı'daki güncel alış ve satış rakamları da merak ediliyor.

Gram altının yanı sıra çeyrek, yarım, tam ve Ata altın fiyatları araştırılıyor. Peki, 28 Ekim bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL? Altın fiyatları yükseldi mi, düştü mü? İşte güncel altın fiyatları...

KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI 28 EKİM 2026

GRAM ALTIN FİYATI

Gram Altın Alış: 6.487,59₺
Gram Altın Satış: 6.488,50₺

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Çeyrek Altın Alış: 10.322,50₺
Çeyrek Altın Satış: 10.558,61₺

YARIM ALTIN FİYATI

Yarım Altın Alış: 20.580,49₺
Yarım Altın Satış: 21.117,23₺

TAM ALTIN FİYATI

Tam Altın Alış: 43.206,00₺
Tam Altın Satış: 43.719,00₺

ATA ALTIN FİYATI

Ata Altın Alış: 42.580,33₺
Ata Altın Satış: 43.655,19₺

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

22 Ayar Bilezik Alış: 5.883,83₺
22 Ayar Bilezik Satış: 5.889,58₺

GÜMÜŞ FİYATLARI

Gümüş Alış: 86,57₺
Gümüş Satış: 86,67₺

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