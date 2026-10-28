Haberler İzmir İzmir’de kadınlar için harekete geçildi! Adliyeden dikkat çeken proje... İzmir’de kadınlar için harekete geçildi! Adliyeden dikkat çeken proje... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hayata geçirdiği yeni proje, kadınların haklarını öğrenmesi ve adalete daha kolay ulaşması için önemli bir adım oldu. Üç ay sürecek eğitim programıyla kadınlara hukuki hakları ve başvuru yolları anlatılacak. İHA









İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan'ın açılış konuşmasını yaptığı programa; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Hukuk Müşaviri Emine Oktay, Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi Yasemin Kalkancı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Prof. Dr. Nilgün Nurhan Kara, İzmir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, KAÇOK Derneği, İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İzmir İl Jandarma Komutanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü temsilcileri, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü ile adliye personeli katıldı.





"BİR HAKKIN VARLIĞINI BİLMEK, O HAKKI KULLANABİLMENİN İLK ADIMIDIR"



Açılış konuşmasında adalete erişimin ve hukuki farkındalığın önemine dikkat çeken Cumhuriyet Başsavcısı Yeldan, 2025 ve 2026 yılı karşılaştırmalı verilerine göre kadına yönelik tehdit olaylarında yüzde 20,2, kasten yaralama olaylarında ise yüzde 19,4 oranında azalma kaydedildiğini belirtti. Ayrıca ısrarlı takip suçu kapsamında bin 495 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığını, 127 yükümlünün elektronik kelepçeyle takip edildiğini ifade etti.