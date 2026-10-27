Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: 2027 Ocak’ta en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, zam hesapları nasıl değişti?

Yeni yıl yaklaşırken emekli maaşlarına yapılacak zam için hesap makinesi yeniden açıldı. 2027 Ocak emekli zammında belirleyici olacak altı aylık enflasyonun ilk üç aylık verileri belli oldu. Bu gelişmeyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yansıyabilecek artış oranları da gündeme geldi. Şimdi en çok merak edilen konu, en düşük emekli maaşının ocak ayında kaç TL olacağı.
2027 OCAK EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ve temmuz aylarında alacağı maaş zammı, ilgili altı aylık dönemde gerçekleşen enflasyona göre belirleniyor. Bu kapsamda 2027 Ocak zammının hesaplanmasında 2026 yılının temmuz-aralık dönemindeki enflasyon oranları dikkate alınacak. Temmuz ayında yüzde 1,78, ağustos ayında yüzde 1,84 ve eylül ayında yüzde 1,84 olarak gerçekleşen aylık enflasyon sonucunda üç aylık birikimli oran yüzde 5,57'ye ulaştı. Böylece emeklilerin ocak zammı için ilk üç aylık veri belli oldu. Ancak yüzde 5,57'lik oran, ocak ayında uygulanacak kesin zam oranı anlamına gelmiyor. Ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte altı aylık toplam artış netleşecek.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2027 OCAK AYINDA KAÇ TL OLACAK?
2026 Temmuz ödeme döneminden itibaren en düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL olarak uygulanıyor. Yeni yılda bu tutarın ne kadar olacağı ise emeklilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Mevcut en düşük emekli aylığına farklı zam oranlarının uygulanmasıyla ortaya çıkan örnek hesaplamalar şöyle: Mevcut en düşük emekli aylığı olan 23 bin 552 TL üzerinden yapılan örnek hesaplamalar şöyle:
- Yüzde 8,70 zam senaryosu: Yaklaşık 25 bin 601 TL
- Yüzde 9,04 zam senaryosu: Yaklaşık 25 bin 681 TL
- Yüzde 10,07 zam senaryosu: Yaklaşık 25 bin 924 TL
- Yüzde 10,11 zam senaryosu: Yaklaşık 25 bin 933 TL
- Yüzde 10,73 zam senaryosu: Yaklaşık 26 bin 79 TL
Bu tutarlar, farklı yıl sonu enflasyon tahminleri üzerinden yapılan hesaplamalardır. Kesinleşmiş maaşlar olarak değerlendirilmemelidir. Ayrıca en düşük emekli aylığına yapılacak artışın kapsamı ve miktarı, bu konuda alınacak yasal karar doğrultusunda şekillenebilir.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışında altı aylık enflasyon oranı esas alınıyor. 2027 Ocak döneminde uygulanacak zam için 2026 yılının ikinci yarısında gerçekleşen fiyat artışları dikkate alınacak. Ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte altı aylık oran tamamlanacak. Böylece emeklilerin kök aylıklarına uygulanacak zam oranı belli olacak. En düşük emekli aylığı kapsamında ödeme alanların yeni yılda alacağı tutar ise taban aylıkla ilgili düzenlemeye göre şekillenecek.
2027 OCAK EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Emekli maaşı zammına ilişkin nihai hesaplama için 2026 yılının aralık ayı enflasyon verisinin açıklanması bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanacak son veriyle birlikte temmuz-aralık döneminin altı aylık enflasyonu hesaplanacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam oranı bu verilerle netleşecek. En düşük emekli aylığının yeni tutarı için ise yapılabilecek yasal düzenlemeler ve resmî açıklamalar takip edilecek.