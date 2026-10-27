Haberler Ekonomi Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: 2027 Ocak’ta en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, zam hesapları nasıl değişti? Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor: 2027 Ocak’ta en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, zam hesapları nasıl değişti? Temmuz 2026 itibarıyla 23 bin 552 TL seviyesinde bulunan en düşük emekli maaşının yeni yılda alacağı rakam merakla bekleniyor. Üç aylık enflasyon farkının yüzde 5,57 seviyesine ulaşmasıyla birlikte masadaki olası zam senaryoları netleşirken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri altı aylık enflasyon verilerini bekliyor. SABAH









Yeni yıl yaklaşırken emekli maaşlarına yapılacak zam için hesap makinesi yeniden açıldı. 2027 Ocak emekli zammında belirleyici olacak altı aylık enflasyonun ilk üç aylık verileri belli oldu. Bu gelişmeyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yansıyabilecek artış oranları da gündeme geldi. Şimdi en çok merak edilen konu, en düşük emekli maaşının ocak ayında kaç TL olacağı.



2027 OCAK EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ve temmuz aylarında alacağı maaş zammı, ilgili altı aylık dönemde gerçekleşen enflasyona göre belirleniyor. Bu kapsamda 2027 Ocak zammının hesaplanmasında 2026 yılının temmuz-aralık dönemindeki enflasyon oranları dikkate alınacak. Temmuz ayında yüzde 1,78, ağustos ayında yüzde 1,84 ve eylül ayında yüzde 1,84 olarak gerçekleşen aylık enflasyon sonucunda üç aylık birikimli oran yüzde 5,57'ye ulaştı. Böylece emeklilerin ocak zammı için ilk üç aylık veri belli oldu. Ancak yüzde 5,57'lik oran, ocak ayında uygulanacak kesin zam oranı anlamına gelmiyor. Ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte altı aylık toplam artış netleşecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2027 OCAK AYINDA KAÇ TL OLACAK?

2026 Temmuz ödeme döneminden itibaren en düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL olarak uygulanıyor. Yeni yılda bu tutarın ne kadar olacağı ise emeklilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Mevcut en düşük emekli aylığına farklı zam oranlarının uygulanmasıyla ortaya çıkan örnek hesaplamalar şöyle: Mevcut en düşük emekli aylığı olan 23 bin 552 TL üzerinden yapılan örnek hesaplamalar şöyle:



- Yüzde 8,70 zam senaryosu: Yaklaşık 25 bin 601 TL



- Yüzde 9,04 zam senaryosu: Yaklaşık 25 bin 681 TL



- Yüzde 10,07 zam senaryosu: Yaklaşık 25 bin 924 TL



- Yüzde 10,11 zam senaryosu: Yaklaşık 25 bin 933 TL



- Yüzde 10,73 zam senaryosu: Yaklaşık 26 bin 79 TL