Yarın borsa açık mı, 28 Ekim'de borsa saat kaçta kapanıyor? Resmi tatil borsa çalışma saatleri

Sermaye piyasalarında işlem yapan binlerce yatırımcı, Cumhuriyet Bayramı arifesinde BIST işlem saatlerini araştırıyor. 28 Ekim 2026 Çarşamba günü Borsa İstanbul kısıtlı zaman diliminde faaliyet gösterecek.
28 EKİM ÇARŞAMBA BORSA İSTANBUL AÇIK MI, YARIM GÜN MÜ?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle 28 Ekim Çarşamba günü "yarım gün" resmi tatil kabul ediliyor. Bu kapsamda Borsa İstanbul, 28 Ekim 2026 Çarşamba sabahı kapılarını normal saatinde açacak ancak öğleden sonra işlemlere ara verecek. Piyasalarda resmi tatil mesaisi saat 13.00 itibarıyla başladığından, BIST bünyesindeki tüm pazarlarda kapanış öğle saatlerinde gerçekleşecek.
29 EKİM PERŞEMBE BORSA AÇIK MI?
29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı tam gün resmi tatil olduğu için Borsa İstanbul tamamen kapalı olacaktır. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası ve VİOP dahil olmak üzere hiçbir piyasada işlem yapılmayacaktır.
PİYASALAR NE ZAMAN NORMAL SEYRİNE DÖNECEK?
Cumhuriyet Bayramı tatilinin ardından Borsa İstanbul, 30 Ekim 2026 Cuma günü sabah saat 09:40'taki açılış seansıyla birlikte tam gün ve normal işlem düzenine geri dönecektir.