Yarın borsa açık mı, 28 Ekim'de borsa saat kaçta kapanıyor? Resmi tatil borsa çalışma saatleri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 'nın resmi tatil olması nedeniyle 28 Ekim Çarşamba günü "yarım gün" resmi tatil kabul ediliyor. Bu kapsamda Borsa İstanbul, 28 Ekim 2026 Çarşamba sabahı kapılarını normal saatinde açacak ancak öğleden sonra işlemlere ara verecek. Piyasalarda resmi tatil mesaisi saat 13.00 itibarıyla başladığından, BIST bünyesindeki tüm pazarlarda kapanış öğle saatlerinde gerçekleşecek.

29 EKİM PERŞEMBE BORSA AÇIK MI?

29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı tam gün resmi tatil olduğu için Borsa İstanbul tamamen kapalı olacaktır. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası ve VİOP dahil olmak üzere hiçbir piyasada işlem yapılmayacaktır.