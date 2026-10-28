AKARYAKIT FİYATLARI 28 EKİM | BUGÜN BENZİNE İNDİRİM VAR MI? MOTORİN VE LPG'YE ZAM VEYA İNDİRİM VAR MI? | İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt fiyatları 28 Ekim 2026 Çarşamba günü de araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan küçük çaplı değişimler dikkat çekerken, LPG fiyatları da gündemdeki yerini koruyor.