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Haberler Ekonomi AKARYAKIT FİYATLARI 28 EKİM | BUGÜN BENZİNE İNDİRİM VAR MI? MOTORİN VE LPG'YE ZAM VEYA İNDİRİM VAR MI? | İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

AKARYAKIT FİYATLARI 28 EKİM | BUGÜN BENZİNE İNDİRİM VAR MI? MOTORİN VE LPG'YE ZAM VEYA İNDİRİM VAR MI? | İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin, motorin ve LPG fiyatları araç sahiplerinin gündeminde. Döviz kuru ve petrol piyasasındaki hareketlilik sürerken gözler akaryakıt tabelalarına çevrildi. Peki, 28 Ekim Çarşamba günü benzin ve motorin litre fiyatlarında son durum ne?

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Akaryakıt fiyatları 28 Ekim 2026 Çarşamba günü de araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan küçük çaplı değişimler dikkat çekerken, LPG fiyatları da gündemdeki yerini koruyor.

Petrol piyasası ve döviz kurundaki hareketlilik pompa fiyatlarını etkilemeyi sürdürürken, güncel fiyatlar şehir ve dağıtım şirketine göre farklılık gösterebiliyor. Peki, bugün benzin, motorin ve LPG litre fiyatları kaç TL? İşte güncel akaryakıt fiyatları ve zam-indirim gelişmeleri...

İSTANBUL AVRUPA YAKASI:

Benzin: 76.30 TL
Motorin: 96.90 TL
LPG: 41.20 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI:

Benzin: 76.20 TL
Motorin: 96.70 TL
LPG: 40.60 TL

ANKARA:

Benzin: 77.30 TL
Motorin: 98.00 TL
LPG: 41.29 TL

İZMİR:

Benzin: 77.60 TL
Motorin 98.30 TL
LPG: 41.20 TL

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