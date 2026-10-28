EMEKLİ SON DAKİKA | Emekli zammı ne kadar olacak? Seyyanen zam ve refah payı masada...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise emeklilerin bütçede önceliklendirildiğini belirterek, "Enflasyonla gelecek artışın daha üstünde bir imkan sağlamayı esas alarak bütçe hazırladık" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da söylediği gibi emeklilerle ilgili iyileştirici düzenlemelerin 2027 yılının başında hayata geçmesi hedefleniyor. Planlama buna göre yapılıyor.

Emeklilerin alım gücünü yükseltmek için iki alternatif masada. Bunlardan ilki emekli aylıklarına "seyyanen zam" yapılması, ikincisi ise enflasyonun üzerinde, iyileştirici ve yüksek oranda bir "refah payı" verilmesi.

Emeklilerin alım güçlerini kalıcı bir şekilde düzeltmek için belirlenecek bir tutara göre tüm emekli aylıklarına seyyanen zam yapılacak. Seyyanen zammın ne kadar olacağı bütçe olanakları çerçevesinde belirlenecek.