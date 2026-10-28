EMEKLİ SON DAKİKA | Emekli zammı ne kadar olacak? Seyyanen zam ve refah payı masada...

Başkan Erdoğan'ın, milyonlarca emeklinin dört gözle beklediği "aylıklarda iyileştirme" mesajının perde arkası detayları ortaya çıkmaya başladı. Bu kapsamda iki alternatif masada.
İlk alternatif emekli aylıklarına seyyanen zam yapılması, ikincisi ise enflasyonun üzerinde, iyileştirici ve yüksek oranda bir refah payı verilmesi.
YÜZDE 66'LIK ARTIŞ İLK MESAJ
Geçen haftalarda TBMM'ye sunulan 2027 bütçe teklifinde, SGK'ya yapılacak bütçe transferlerinde geçen yıla kıyasla yaklaşık yüzde 66 oranında bir artış öngörüldü. Bu artış, uzmanlar tarafından emekli aylıklarında enflasyon dışında da bir artış yapılabileceği şeklinde yorumlandı.
Bütçe artışıyla ilgili tartışmalar sürerken net açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.
Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında "2027 bütçesinde başımızın tacı olan emeklilerimizin durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkânları oluşturuyoruz. Bunun için ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeyi adalet ve hakkaniyet çerçevesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin de takdiriyle sene sonuna kadar hayata geçirmeyi ümit ediyoruz" dedi.
Bu açıklamayla birlikte, milyonlarca emeklinin gözü yapılacak yasal düzenlemelere çevrildi.
2027 BAŞINDA ARTIŞ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da söylediği gibi emeklilerle ilgili iyileştirici düzenlemelerin 2027 yılının başında hayata geçmesi hedefleniyor. Planlama buna göre yapılıyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise emeklilerin bütçede önceliklendirildiğini belirterek, "Enflasyonla gelecek artışın daha üstünde bir imkan sağlamayı esas alarak bütçe hazırladık" diye konuştu.
Emeklilerin alım gücünü yükseltmek için iki alternatif masada. Bunlardan ilki emekli aylıklarına "seyyanen zam" yapılması, ikincisi ise enflasyonun üzerinde, iyileştirici ve yüksek oranda bir "refah payı" verilmesi.
Emeklilerin alım güçlerini kalıcı bir şekilde düzeltmek için belirlenecek bir tutara göre tüm emekli aylıklarına seyyanen zam yapılacak. Seyyanen zammın ne kadar olacağı bütçe olanakları çerçevesinde belirlenecek.
Örneğin, 3 bin liralık bir seyyanen zam yapılması halinde en düşük emekli maaşı 23 bin 552 liradan 26 bin 552 liraya yükselmiş olacak. Yılbaşında emekliler enflasyon oranlarına göre zamlı maaşlarını alacak.
İkinci alternatif kapsamında bu artışla yetinilmemesi, ayrıca refah payı da verilmesi yönünde görüş bildiriliyor. Bu oranın, geçmiş yıllarda verilen refah payından daha yüksek olması ve emeklinin yüzünü güldürmesi üzerinde duruluyor.
ETKİ ANALİZİ YAPILIYOR
Bu iki alternatif dışında neler yapılabileceğine de bakılacak. Alternatifler çerçevesinde gerekli etki analizleri de yapılıyor. Bütçenin durumuna göre hangi alternatifin tercih edileceği belirlenecek. Bu konuda son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.
ARTIŞTA ADALET
AK Parti kurmayları, "En düşük emekli aylığı artışlarında, daha az prim ödeyenlerin daha fazla artış alması emekliler arasında adaletsizliğe neden oluyor. Çoğu zaman en düşük aylık alanlara diğer emeklilerden daha fazla zam yapılıyor. Bu sene yılbaşında yapılan zam da öyle oldu. Kök maaşlar üzerinden bir zam gündeme gelirse daha adaletli olur. Bunları çalışacağız" diye konuştu.
VATANDAŞLIK MAAŞI
Kamuoyunda "Vatandaşlık Maaşı" olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) kapsamına en düşük aylığı alan emeklilerin de dahil edilmesi planlanıyor.
Buna göre emekli kirada oturuyorsa ve başka bir geliri yoksa devlet destek verebilecek. Ayrıca başka ne tür destekler verileceği de çalışılacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?
23 bin 552 lira olan en düşük emekli aylığı da yapılacak düzenlemeye paralel olarak artırılacak. Yüzde 10'luk bir artış olursa emekli 25 bin 900 lira civarında aylık alacak.
Buna yüzde 5'lik bir refah payı eklenmesi halinde ise en düşük emekli aylığı 27 bin lirayı bulacak.
MEMUR EMEKLİSİ İÇİN DURUM NE?
Enflasyon tahminlerine göre yapılan hesaplamalar memur emeklilerine yüzde 8 civarında bir artışa işaret ediyor. Yüzde 5'lik refah payı artışı halinde en düşük memur emeklisi aylığı 34 bin 600 lira civarına çıkacak.
Ancak SSK-Bağ-Kur emeklisi ile aynı oranda bir artış sağlanırsa (yüzde 15) aylıklar 36 bin lirayı geçecek.
REFAH PAYI ARTARSA EMEKLİ NE ALIR?
Enflasyon oranları değerlendirildiğinde ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 9.5 ila 10.5 arasında zam yapılması bekleniyor.
Bu artışın üzerine yüzde 2 ila 5 arasında bir refah payı eklenmesi gündemde. Örneğin, yüzde 5'lik bir artış olursa emekli toplamda yüzde 15 civarında zam alacak.