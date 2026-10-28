Altın alınır mı, beklenir mi? Gram altın yükselecek mi? İslam Memiş altın yatırımcısını uyardı! O iki güne dikkat edin...

Piyasalarda gözler bir kez daha ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından açıklanacak faiz kararına çevrildi. Altın fiyatları kritik eşikte tutunmaya devam ederken, yatırımcılar değerli metalde yeni trendin ne olacağını merak ediyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kritik karar öncesinde gram altın ve gümüş başta olmak üzree piyasalara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Fed, Avrupa Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankasının faiz kararlarının yanı sıra petrol fiyatları ve Orta Doğu'daki gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirten Memiş, yatırımcıları sert fiyat hareketlerine karşı uyardı.