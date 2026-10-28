Altın alınır mı, beklenir mi? Gram altın yükselecek mi? İslam Memiş altın yatırımcısını uyardı! O iki güne dikkat edin...

Piyasalarda gözler bir kez daha ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından açıklanacak faiz kararına çevrildi. Altın fiyatları kritik eşikte tutunmaya devam ederken, yatırımcılar değerli metalde yeni trendin ne olacağını merak ediyor.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, kritik karar öncesinde gram altın ve gümüş başta olmak üzree piyasalara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Fed, Avrupa Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankasının faiz kararlarının yanı sıra petrol fiyatları ve Orta Doğu'daki gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirten Memiş, yatırımcıları sert fiyat hareketlerine karşı uyardı.
PETROL FİYATLARI YÜKSELİYOR, ENFLASYON BASKISI ARTIYOR
Küresel piyasalardaki gelişmeleri değerlendiren İslam Memiş, petrol fiyatlarındaki yükselişin dünya ekonomileri üzerindeki etkisine dikkat çekti. Enerji maliyetlerinin artmasının enflasyonu yükselttiğini, merkez bankalarının faiz politikalarını etkilediğini ve Amerikan tahvil faizleri üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti.
Petrol fiyatlarının yüksek seyretmesinin kalıcı enflasyon riskini artırdığını belirten Memiş, ABD'de açıklanan enflasyon oranının yüzde 3,7 olduğunu, piyasa beklentisinin ise yüzde 3,6 seviyesinde bulunduğunu hatırlattı.
Memiş, "Petrol fiyatları yükseldikçe gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ister istemez enflasyon yükselmeye devam ediyor" dedi.
Petrol fiyatlarının yükselişinde savaşın etkili olduğunu belirten Memiş, bu süreçte Rusya, Çin ve ABD'nin ekonomik açıdan kazançlı çıktığını savundu. Memiş, "Üç ülkenin yeni dünya düzenini kurduğunu tekrar söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.
SERT DALGALANMALARA KARŞI DİKKAT!
Fed'in faiz kararı ile Fed Başkanı Kevin Warsh'un açıklamalarının piyasaların yönü açısından önemli olduğunu belirten İslam Memiş, faizlerin sabit tutulmasının beklendiğini söyledi. Aralık ayında yapılacak toplantının da para politikası açısından önem taşıdığını ifade etti.
Avrupa Merkez Bankasının faiz kararı ve Başkan Christine Lagarde'ın açıklamalarının da yakından izleneceğini belirten Memiş, jeopolitik gelişmelerin yanı sıra İsrail'deki seçimlerin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının piyasalar üzerindeki etkisine dikkat çekti.
Yatırımcıları sert dalgalanmalara karşı uyaran Memiş, "Fed'in faiz kararı yarın 21'de. 21.30'da da Fed başkanından açıklamalar var. Yani akşam saat 21'e kadar piyasalarda geniş bir dalgalanma olacak. Bu sert hareketlere karşı yatırımcı arkadaşlarımızın dikkat etmesi gerekiyor" dedi.
İslam Memiş faiz kararlarının yanı sıra İsrail'deki seçim sonuçları ve Trump'ın açıklamalarının da takip edileceğini belirtti.
Memiş, haftanın gündemini şu sözlerle değerlendirdi:
"Genel tabloya baktığımız zaman çarşamba akşamı saat 21'de Fed'in faiz kararı var. Perşembe günü öğleden sonra Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Ve devamında İsrail'deki seçim sonuçları var. Devamında Trump'ın açıklamaları var. Yani dışarıya odaklı bir hafta geçireceğiz bu hafta boyunca.
Genel hatlarıyla piyasalardaki son durum bu şekilde. Perşembe günü Fed'in faiz kararına verilmiş olan mesajları, bundan sonra neler olabilir kısmının ipuçlarını arayacağız"
ALTIN TUTUNMAYA DEVAM EDİYOR
Uluslararası piyasalarda ons altının 4.002 dolar seviyesinde bulunduğunu belirten Memiş, fiyatların 4.000 doların üzerinde tutunma çabasını sürdürdüğünü söyledi.
Ons altının haftalık hareketine ilişkin tahminini paylaşan Memiş, "Muhtemelen haftayı da 4.070-4.080 dolar aralığında tamamlarız diye tahmin ediyorum" dedi.
Fed'in faiz kararı ve sonrasında yapılacak açıklamaların altın fiyatlarında dalgalanmaya yol açabileceğini belirten Memiş, yatırımcıların bu süreçte dikkatli olması gerektiğini ifade etti.
GRAM ALTIN OLDUKÇA UCUZ
Gram altının Kapalıçarşı piyasasında 6.451 lira seviyesinde bulunduğunu aktaran Memiş, fiziki altın tarafında son iki haftadır ciddi satışlar yaşandığını söyledi.
İhtiyaç nedeniyle altın bozduranların piyasadaki arzı artırdığını belirten Memiş, bu durumun gram altın fiyatının ons altına kıyasla daha düşük seviyede seyretmesine neden olabildiğini ifade etti.
Altın ve gümüşe ilişkin kişisel değerlendirmesini de paylaşan Memiş, "Benim paramla altın ve gümüş şu anda ucuz; yani ben burada altın ve gümüşü oldukça ucuz görmeye devam ediyorum" dedi.
GÜMÜŞTE BEKLENEN SEVİYELER
Ons gümüşün 53,65 dolar seviyesinde bulunduğunu belirten İslam Memiş, fiyatların 53-54 dolar bandına sıkıştığını söyledi.
Fed'in faiz kararının ardından gümüşte yeni bir hareket yaşanabileceğini ifade eden Memiş, yukarıda 56 ve 57 dolar seviyelerinin, aşağıda ise 50 dolar desteğinin izlenmesi gerektiğini kaydetti.
Dolar endeksinin 102 seviyesinde bulunduğunu belirten Memiş, ABD tahvil faizlerinin de güçlü seyrini sürdürdüğünü ifade etti. Dolar endeksinde kısa vadede 100-104 aralığını takip ettiğini söyledi.
Altın/gümüş rasyosunun 75 seviyesinde bulunduğunu aktaran Memiş, bu göstergede aşağıda 68, yukarıda ise 76 seviyelerini izlediğini belirtti.
Rasyodaki yükselişin gümüşün altına kıyasla daha zayıf performans göstermesine eşlik ettiğini ifade eden Memiş, gümüş yatırımcılarının bu göstergeyi yakından takip etmesi gerektiğini söyledi.
BİTCOİN'DE 78 BİN-82 BİN DOLAR BANDI
Bitcoin fiyatının gün içinde 80.000 dolar seviyesinin altına sarktığını belirten İslam Memiş, fiyatın yeniden tepki alımıyla 80.386 dolar seviyesine yükseldiğini söyledi.
Bitcoin'de kısa vadede 78.000-82.000 dolar aralığının takip edileceğini ifade eden Memiş, orta ve uzun vadede kripto para birimini altın ve gümüş gibi ucuz gördüğünü dile getirdi.