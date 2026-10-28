Fenerbahçe’de olaylı gece! Önce Aziz Yıldırım, ardından İsmail Kartal...

Fenerbahçe'de peş peşe yaşanan kazalar gündeme damga vurdu! İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından Başkan Aziz Yıldırım'ın ufak bir kaza geçirdiği öğrenildi. Gecenin bir diğer dikkat çeken gelişmesi ise Samandıra'dan Anadolu Kavağı'na hareket eden İsmail Kartal'ın da trafik kazası geçirmesi oldu. İşte yaşananların tüm detayları…
İSMAİL KARTAL DA KAZA YAPTI
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerin ardından İsmail Kartal'dan da korkutan haber geldi. Tecrübeli teknik adamın, Anadolu Kavağı'ndaki evine dönerken trafik kazası geçirdiği öğrenildi. Kazada Kartal'ın ve diğer sürücünün sağlık durumlarının iyi olduğu, araçlarda ise maddi hasar meydana geldiği belirtildi.
AZİZ YILDIRIM UFAK BİR KAZA YAPTI
Fenerbahçe'nin açıklamasının ardından Başkan Aziz Yıldırım da Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden ayrılırken küçük bir trafik kazası geçirdi. Yıldırım'ın başka bir araca sürttüğü olay sosyal medyada gündem olurken, başkanın diğer aracın tüm masraflarını karşılayacağını bildirdiği öğrenildi.