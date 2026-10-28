Haberler Spor Fenerbahçe’de olaylı gece! Önce Aziz Yıldırım, ardından İsmail Kartal... Fenerbahçe’de olaylı gece! Önce Aziz Yıldırım, ardından İsmail Kartal... Fenerbahçe’de hareketli gece! İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından Başkan Aziz Yıldırım’ın kaza geçirdiği öğrenildi. Samandıra’dan Anadolu Kavağı’na doğru yola çıkan Kartal’ın da trafik kazası yaptığı ortaya çıktı. Sarı-lacivertli camiada yaşanan gelişmeler gündem oldu. HABER MERKEZİ









Fenerbahçe'de peş peşe yaşanan kazalar gündeme damga vurdu! İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından Başkan Aziz Yıldırım'ın ufak bir kaza geçirdiği öğrenildi. Gecenin bir diğer dikkat çeken gelişmesi ise Samandıra'dan Anadolu Kavağı'na hareket eden İsmail Kartal'ın da trafik kazası geçirmesi oldu. İşte yaşananların tüm detayları…

İSMAİL KARTAL DA KAZA YAPTI Sosyal medyaya yansıyan görüntülerin ardından İsmail Kartal'dan da korkutan haber geldi. Tecrübeli teknik adamın, Anadolu Kavağı'ndaki evine dönerken trafik kazası geçirdiği öğrenildi. Kazada Kartal'ın ve diğer sürücünün sağlık durumlarının iyi olduğu, araçlarda ise maddi hasar meydana geldiği belirtildi.