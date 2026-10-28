Annelere müjde! Bakan Göktaş duyurdu: Doğum yardımı ödemeleri hesaplara yattı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ekim ayı doğum yardımı ödemelerinin hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını açıkladı. Bugüne kadar 1 milyon 425 bin 716 çocuğun faydalandığı doğum yardımı kapsamında, iki ve üzeri çocuk için her ay düzenli destek sağlanıyor. 2025 Aile Yılı kapsamında güncellenen destek tutarlarıyla ilk çocuk için tek seferlik 5 bin lira, ikinci çocuk için aylık 1.500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin lira ödeme yapılıyor.
DOĞUM YARDIMINDAN 1 MİLYON 425 BİN ÇOCUK YARARLANDI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada doğum yardımı ödemelerine ilişkin verileri paylaştı. Göktaş, bugüne kadar toplam 1 milyon 425 bin 716 çocuğun doğum yardımından faydalandığını bildirdi.
Yardımdan faydalanan çocukların 596 bin 986'sının ailelerin birinci çocuğu, 434 bin 704'ünün ikinci çocuğu, 394 bin 26'sının ise üçüncü ve üzeri çocukları olduğunu belirten Göktaş, hak sahipleri arasında ikiz ve üzeri çocuğa sahip 33 bin 343 kişinin bulunduğunu ifade etti.
İki, üç ve üzeri çocuk için her ay düzenli ödeme yapıldığını aktaran Göktaş, bu kapsamda 828 bin 730 çocuk için destek sağlandığını kaydetti.
DOĞUM YARDIMI TUTARLARI NE KADAR?
Bakan Göktaş, 2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımı miktarlarının güncellendiğini hatırlattı. Bu doğrultuda, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan çocuklar için yeni destek tutarları uygulanmaya başlandı.
Düzenleme kapsamında ilk çocuk için 5 bin lira tutarında tek seferlik ödeme yapılıyor. İkinci çocuk için aylık 1.500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin lira destek veriliyor. Ekim ayı ödemelerinin de hesaplara yatırılmasıyla doğum yardımı desteği hak sahiplerine ulaştırılmaya devam ediyor.