Annelere müjde! Bakan Göktaş duyurdu: Doğum yardımı ödemeleri hesaplara yattı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş , ekim ayı doğum yardımı ödemelerinin hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını açıkladı. Bugüne kadar 1 milyon 425 bin 716 çocuğun faydalandığı doğum yardımı kapsamında, iki ve üzeri çocuk için her ay düzenli destek sağlanıyor. 2025 Aile Yılı kapsamında güncellenen destek tutarlarıyla ilk çocuk için tek seferlik 5 bin lira, ikinci çocuk için aylık 1.500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin lira ödeme yapılıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada doğum yardımı ödemelerine ilişkin verileri paylaştı. Göktaş, bugüne kadar toplam 1 milyon 425 bin 716 çocuğun doğum yardımından faydalandığını bildirdi.

Yardımdan faydalanan çocukların 596 bin 986'sının ailelerin birinci çocuğu, 434 bin 704'ünün ikinci çocuğu, 394 bin 26'sının ise üçüncü ve üzeri çocukları olduğunu belirten Göktaş, hak sahipleri arasında ikiz ve üzeri çocuğa sahip 33 bin 343 kişinin bulunduğunu ifade etti.

İki, üç ve üzeri çocuk için her ay düzenli ödeme yapıldığını aktaran Göktaş, bu kapsamda 828 bin 730 çocuk için destek sağlandığını kaydetti.