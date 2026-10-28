Bakanlığın listesi olay oldu: Vatandaşa domuz eti yedirmişler...

Tarım ve Orman Bakanlığı halk sağlığını tehlikeye düşüren ve mevzuata aykırılık tespit edilen ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Yeni listede bir üründen çıkan domuz eti ve farklı et ürünlerinden çıkan at eti pes dedirtti. 1 Kasım 2021 tarihinde coğrafi işaretle tescillen Bursa Cantık'ından daha önce at-eşek eti çıkmıştı. Yeni yayımlanan listede cantıktan bu kez de kalp çıktı.
DANA SUCUKTA DOMUZ ETİ
Sakarya'da faaliyet gösteren Hacı Kemal markasına ait dana sucukları Bakanlığın radarına girdi. Yapılan incelemeler sonucunda firmaya ait dana sucuklarda domuz eti tespit edildi.
BAHARATTA BOYA, ETTE AT
Öte yandan yapılan incelemeler sonucunda yemeklerde sıklıkla kullanılan baharatlarda gıdada kullanımına izin verilmeyen boya bulundu. Özellikle et ürünleri satan pek çok firmanın ürünlerinden sakatat ve kanatlı eti tespit edildi. Bazı ürünlerde ise at ve eşek eti bulundu.
CANTIK YİNE LİSTEDE
Öte yandan kısa süre önce içinde at ve eşek eti bulunan cantık Bakanlığın listesinde yer almıştı. Bursa Osman Gazi ilçesinde faaliyet gösteren Tarihi Bursa Cantıkcısı'nda sakatat yani kalp tespit edildi. Bursa'nın en önemli lezzetlerinden biri olan Cantık, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescil edilmiş ürünler arasında bulunuyor.
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