COP 31 ile kıtalararası köprü kuracağız

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen "Sıfır Atık'tan COP31'e: Türkiye'nin İklim Diplomasisi" paneline katıldı. Burada konuşan Kurum, buluşmaya adını veren 'Sıfır Atıktan COP 31'e: Türkiye'nin İklim Diplomasisi' ifadesinin ülkenin bugününde ve yarınlarında çok önemli ve özel bir yeri temsil ettiğini ifade etti. Emine Erdoğan'ın öncülüğünde başlattıkları Sıfır Atık Hareketi ile insanlığın sıfır noktasından, tüm insanlığa yeniden bir çağrı yapıldığını ifade eden Kurum sözlerine şu şekilde devam etti: "Bu çağrıda doğa ile insan rakip değil, yol arkadaşıdır. Bu çağrıyı yapan Anadolu insanı, yere düştüğünde ekmeği öpüp alnına koyan, akan sudan bile israf etmeyen, sınırsız tüketim anlayışını hor gören bir kültürden gelmektedir. İşte tam da bu nedenle Sıfır Atık ülkemizde büyük bir seferberliğe dönüştü; bireyden topluma dalga dalga yayıldı. Çocuklarımız öğrendiklerini evlerine taşıdı. Bu dönemde 90 milyon ton atığı geri kazandık; ekonomimize yaklaşık 365 milyar liralık katkı sağladık. Şimdi DOA ile yeni bir aşamadayız. Atıklarımızı topluyor, dönüştürüyoruz. Şu ana kadar Depozitolu Ambalajlar Sistemi ile 520 milyon ambalajı ekonomiye yeniden kazandırdık."

'ÖNCELİĞİMİZ SIFIR ATIK'

KURUM, "Peki COP31'de Türkiye olarak dünyaya ne söyleyecekseniz derseniz. Her şeyden önce diyeceğiz ki, şimdi uygulama zamanıdır. Türkiye olarak hedeflerimizi belirledik, taahhütlerimizi ortaya koyduk. Şimdi bu hedefleri hayata geçirecek yatırımları hızlandırma, iş birliklerini büyütme zamanıdır" dedi. 'COP 31, uygulama COP'u olacak' sözlerine yakışır on önceliği konuşacaklarını ifade eden Kurum, "İlk önceliğimiz Sıfır Atık. COP alanının her noktasında deneyimleyeceğimiz Sıfır Atık müzakerelerde de ana başlıklardan biri olacak" diye konuştu.

1.5 MİLYON ZİYARETÇİ

TÜRKİYE olarak bir kez daha, kıtalar arasında köprü kuracaklarını, 85 lideri, yaklaşık 1,5 milyon misafiri ağırlayacaklarını belirten Kurum, şunları kaydetti: "Ulusal, uluslararası çok değerli sanatçılarımızın eserleri, sergiler, konserler, paneller, etkinliklerle dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimize unutulmaz bir deneyim yaşatacağız. Mavi alandan yeşil alana 1,1 milyon metrekarenin tamamında Antalya'nın misafirperverliğini, Türkiye'nin gücünü göstereceğiz. En önemlisi de inanıyorum ki ülkemizin barışçıl diplomasisi COP31'e ilham olacak."