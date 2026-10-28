28 EKİM HAVA DURUMU | BUGÜN HAVA NASIL? İSTANBUL, ANKARA, İZMİR HAVA DURUMU...

Türkiye genelinde hava durumu, yeni günle birlikte vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son tahminler doğrultusunda sıcaklıklar, yağış ihtimali ve kuvvetli hava uyarıları yakından takip ediliyor. Peki, bugün hangi illerde yağmur bekleniyor, hava sıcaklıkları nasıl değişecek? İşte il il hava durumu tahminleri ve Meteoroloji'den gelen son uyarılar…
28 EKİM HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale'nin güney kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
BURSA 10°C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE 10°C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL 11°C, 18°C
Çok bulutlu
KIRKLARELİ 8°C, 18°C
Çok bulutlu
EGE
Çok bulutlu, batısında kuvvetli, güneybatısında çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 8°C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 13°C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların bugün (Çarşamba) kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR 13°C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bugün (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA 9°C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli, kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana'nın kuzey kesimleri, Osmaniye ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın merkez ve batı kıyılarında kuvvetli, doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
ADANA 16°C, 25°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 17°C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, merkez ve batı kıyılarında kuvvetli, doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
BURDUR 10°C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 16°C, 24°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 9°C, 20°C
Çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Çarşamba) öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 10°C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 10°C, 21°C
Çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Çarşamba) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR 9°C, 20°C
Çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 8°C, 22°C
Çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 9°C, 19°C
Çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 16°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 15°C, 19°C
Çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Artvin dışında bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 11°C, 24°C
Çok bulutlu, bu akşam ve bugün öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE 19°C, 23°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 15°C, 20°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 19°C, 21°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin güney ve batısında kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM 5°C, 14°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 2°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 11°C, 19°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 7°C, 17°C
Çok bulutlu, bugün (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR 13°C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların bugün (Çarşamba) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP 12°C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların bugün (Çarşamba) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MARDİN 16°C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA 17°C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların bugün (Çarşamba) yer yer kuvvetli olması bekleniyor