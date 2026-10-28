28 EKİM HAVA DURUMU | BUGÜN HAVA NASIL? İSTANBUL, ANKARA, İZMİR HAVA DURUMU...

Türkiye genelinde hava durumu, yeni günle birlikte vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son tahminler doğrultusunda sıcaklıklar, yağış ihtimali ve kuvvetli hava uyarıları yakından takip ediliyor. Peki, bugün hangi illerde yağmur bekleniyor, hava sıcaklıkları nasıl değişecek? İşte il il hava durumu tahminleri ve Meteoroloji'den gelen son uyarılar…

ÇANAKKALE 10°C, 16°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA 10°C, 20°C Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARMARA Çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale 'nin güney kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

EGE

Çok bulutlu, batısında kuvvetli, güneybatısında çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 8°C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 13°C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların bugün (Çarşamba) kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 13°C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bugün (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 9°C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli, kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana'nın kuzey kesimleri, Osmaniye ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın merkez ve batı kıyılarında kuvvetli, doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.