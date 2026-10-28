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Haberler Yaşam 28 EKİM HAVA DURUMU | BUGÜN HAVA NASIL? İSTANBUL, ANKARA, İZMİR HAVA DURUMU...

28 EKİM HAVA DURUMU | BUGÜN HAVA NASIL? İSTANBUL, ANKARA, İZMİR HAVA DURUMU...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu bilgisini vatandaşlarla paylaştı. Plan yapmak isteyen vatandaşlar önceden hava durumuna bakarak tedbir almak istiyor. Peki bugün İstanbul, Ankara, İzmir'de hava durumu nasıl? İstanbul'da yağış var mı? İşte il il hava durumu...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Türkiye genelinde hava durumu, yeni günle birlikte vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son tahminler doğrultusunda sıcaklıklar, yağış ihtimali ve kuvvetli hava uyarıları yakından takip ediliyor. Peki, bugün hangi illerde yağmur bekleniyor, hava sıcaklıkları nasıl değişecek? İşte il il hava durumu tahminleri ve Meteoroloji'den gelen son uyarılar…



28 EKİM HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çanakkale'nin güney kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA 10°C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 10°C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 11°C, 18°C
Çok bulutlu

KIRKLARELİ 8°C, 18°C
Çok bulutlu

EGE
Çok bulutlu, batısında kuvvetli, güneybatısında çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 8°C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 13°C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların bugün (Çarşamba) kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 13°C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bugün (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 9°C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli, kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana'nın kuzey kesimleri, Osmaniye ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın merkez ve batı kıyılarında kuvvetli, doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

ADANA 16°C, 25°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 17°C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, merkez ve batı kıyılarında kuvvetli, doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

BURDUR 10°C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 16°C, 24°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 9°C, 20°C
Çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Çarşamba) öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 10°C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 10°C, 21°C
Çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Çarşamba) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR 9°C, 20°C
Çok bulutlu, bu akşam ve bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 8°C, 22°C
Çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 9°C, 19°C
Çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 16°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 15°C, 19°C
Çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Artvin dışında bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 11°C, 24°C
Çok bulutlu, bu akşam ve bugün öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE 19°C, 23°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 15°C, 20°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 19°C, 21°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin güney ve batısında kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 5°C, 14°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 2°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 11°C, 19°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 7°C, 17°C
Çok bulutlu, bugün (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 13°C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların bugün (Çarşamba) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP 12°C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların bugün (Çarşamba) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MARDİN 16°C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA 17°C, 20°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların bugün (Çarşamba) yer yer kuvvetli olması bekleniyor

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