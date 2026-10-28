Emekliye zamda 4’lü formül

GEÇEN haftalarda TBMM'ye sunulan 2027 bütçe teklifinde, SGK'ya yapılacak bütçe transferlerinde geçen yıla kıyasla yaklaşık yüzde 66 oranında bir artış öngörüldü. Bu artış, uzmanlar tarafından emekli aylıklarında enflasyon dışında da bir artış yapılabileceği şeklinde yorumlandı.

'MALİ İMKANLARI OLUŞTURUYORUZ'

BÜTÇE artışı ile ilgili tartışmalar sürerken net açıklama Başkan Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında "2027 bütçesinde başımızın tacı olan emeklilerimizin durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkânları oluşturuyoruz. Bunun için ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeyi adalet ve hakkaniyet çerçevesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin de takdiriyle sene sonuna kadar hayata geçirmeyi ümit ediyoruz" dedi. Bu açıklama ile birlikte, milyonlarca emeklinin gözü yapılacak yasal düzenlemelere çevrildi.

ALTERNATİFLER MASADA

BAŞKAN Erdoğan'ın da söylediği gibi emeklilerle ilgili iyileştirici düzenlemelerin 2027 yılının başında hayata geçmesi hedefleniyor. Planlama buna göre yapılıyor. Emeklilerin alım gücünü yükseltmek için iki alternatif masada. Bunlardan ilki emekli aylıklarına "seyyanen zam" yapılması, ikincisi ise enflasyonun üzerinde, iyileştirici ve yüksek oranda bir "refah payı" verilmesi.

AYLIKLARA SEYYANEN ZAM

EMEKLİLERİN alım güçlerini kalıcı bir şekilde düzeltmek için belirlenecek bir tutara göre tüm emekli aylıklarına seyyanen zam yapılacak. Seyyanen zammın ne kadar olacağı bütçe olanakları çerçevesinde belirlenecek. Örneğin 3 bin liralık bir seyyanen zam yapılması halinde en düşük emekli maaşı 23 bin 552 liradan 26 bin 552 liraya yükselmiş olacak.

DAHA YÜKSEK REFAH PAYI

YIL başında emekliler enflasyon oranlarına göre zamlı maaşlarını alacak. İkinci alternatif kapsamında bu artışla yetinilmemesi, ayrıca refah payı da verilmesi yönünde görüş bildiriliyor. Bu oranın, geçmiş yıllarda verilen refah payından daha yüksek olması ve emeklinin yüzünü güldürmesi üzerinde duruluyor.

HESAPLAMALAR YAPILIYOR

BU iki alternatif (Seyyanen zam ve refah payı artışı) dışında neler yapılabileceğine de bakılacak. Alternatifler çerçevesinde gerekli hesaplama ve etki analizleri de yapılıyor. Bütçenin durumuna göre hangi alternatifin tercih edileceği belirlenecek. Bu konuda son kararı Başkan Recep Tayyip Erdoğan verecek.

VATANDAŞLIK MAAŞI

KAMUOYUNDA "Vatandaşlık Maaşı" olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) kapsamına en düşük aylığı alan emeklilerin de dahil edilmesi planlanıyor. Buna göre emekli kirada oturuyorsa ve başka bir geliri yoksa devlet destek verebilecek. Ayrıca başka ne tür destekler verileceği de çalışılacak.

YÜZDE 8 ORANI GÜNDEMDE ARTIŞTA ADALET

AK Parti kurmayları, 'En düşük emekli aylığı artışlarında, daha az prim ödeyenlerin daha fazla artış alması emekliler arasında adaletsizliğe neden oluyor. Çoğu zaman en düşük aylık alanlara diğer emeklilerden daha fazla zam yapılıyor. Bu sene yıl başında yapılan zam da öyle oldu. Kök maaşlar üzerinden bir zam gündeme gelirse daha adaletli olur. Bunları çalışacağız' diye konuştu.

REFAH PAYI

ENFLASYON oranları değerlendirildiğinde ocak ayında SSK ve Bağ- Kur emekli aylıklarına yüzde 9,5 ila 10,5 arasında zam yapılması bekleniyor. Bu artışın üzerine yüzde 2 ila 5 arasında bir refah payı eklenmesi gündemde. Örneğin yüzde 5'lik bir artış olursa emekli toplamda yüzde 15 civarında zam alacak. Yüzde 10'luk bir artış olursa emekli 25 bin 900 lira civarında aylık alacak. Buna yüzde 5'lik bir refah payı eklenmesi halinde ise en düşük emekli aylığı 27 bin lirayı bulacak.

YILLIK PROGRAMDA EMEKLİ ARTIŞI

RESMİ Gazete'de yayımlanan 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, emekli aylığı bağlama sisteminin "kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik edecek ve mali yük getirmeyecek şekilde" yeniden düzenlenmesini öngörüyor. Ancak programda emeklilik yaşı, prim günü ya da aylık bağlama oranına ilişkin somut bir rakam ve takvim belirtilmiyor.