İkinci el araç piyasasında yapay zeka tehlikesi

İKİNCİ el araç piyasasında yapay zeka teknolojileri kullanılarak değiştirilen sahte ekspertiz raporları alıcılar için büyük risk oluştururken, uzmanlar ilan sitelerindeki belgelere güvenilmemesi ve araçların mutlaka tarafsız merkezlerde yeniden kontrol ettirilmesi gerektiğini belirtti. Kötü niyetli satıcıların, araçlardaki motor kusurlarını, boyalı ve değişen parçaları gizlemek veya rapor tarihlerini güncelmiş gibi göstermek amacıyla dijital düzenlemelere başvurduğu ifade edildi. Bu yöntemle hazırlanan sahte raporlar nedeniyle çok sayıda alıcının araç satın aldıktan kısa süre sonra yolda kaldığı ve ciddi maddi zararlar yaşadığı kaydedildi. Oto ekspertiz merkezi işletmecisi Nihat Peldek, "Araçlarını kendileri almadan önce kendi kontrollerini yaptıktan sonra muhakkak bir ekspertize götürsünler" dedi.