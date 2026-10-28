SPK’dan 3 yatırım fonu için tasfiye kararı

SPK, Tera, Pusula ve Atlas portföy yönetim şirketlerinin kurduğu tasfiye kapsamındaki belirli yatırım fonlarında ara ödeme usul ve esaslarını açıkladı. Ödemelerde yatırımcı başına 1 milyon TL üst sınırı uygulanacak, para piyasası fonlarına öncelik verilecek. Düzenlemeye göre ödemelerin tutarı yatırımcının net yatırım miktarı, fonun nakit durumu ve belirlenen üst sınırlar dikkate alınarak hesaplanacak.

1 MİLYON TL SINIRINI AŞMAYACAK

PARA piyasası fonları öncelikli olacak; nakdin yetersiz kalması hâlinde ise yatırımcılar ve fonlar arasında ödeme sıralaması yapılabilecek. SPK, 17 Eylül 2026 tarihli kararlarla tasfiye kapsamına alınan Tera, Pusula ve Atlas portföy yönetim şirketlerinin kurduğu belirli yatırım fonlarında tasfiye işlemleri yürütülecek. Bu kapsamda Pusula ve Atlas Portföy tarafından kurulan fonların tasfiyesini T.C. Ziraat Bankası AŞ, Tera Portföy tarafından kurulan fonların tasfiyesini ise Türkiye İş Bankası AŞ gerçekleştirecek. Süreç, SPK koordinasyonunda ilgili kurumların iş birliğiyle yürütülecek. SPK esaslarına göre, yatırımcı başına yapılacak ara ödeme 1 milyon TL'yi aşamayacak. Bunun yanında ödeme tutarı, Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hesaplanan endeksleme yapılmamış net yatırım tutarının üzerinde olamayacak. Ara ödeme sürecinde öncelik, unvanında "para piyasası" ibaresi bulunan fonlara verilecek.