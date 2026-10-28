Tarım arazilerine üretim hamlesi

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tarım sektörüne ilişkin birçok yeni hedefin sıralandığı programa göre 2026 yılında tarım arazilerinin kiralandırılması yöntemiyle 16,1 bin hektar arazi üretime kazandırıldı. Programda tarıma yönelik birçok yeni hedef belirlendi. 2025 yılında yüzde 8,5 daralan tarımsal üretimin bu yıl yüzde 9,3 artacağı tahmin ediliyor. Öte yandan üretim planlamasının güncel verilerle desteklenmesi için Bakanlık ve TÜİK iş birliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında 3,4 milyon hektar tarım arazisi Tarımsal Üretim Kayıt Sistemine kaydedildi.