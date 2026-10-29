AKARYAKITA ZAM GELDİ Mİ? BENZİNE İNDİRİM GELDİ Mİ? 29 EKİM AKARYAKIT FİYATLARI | Benzin, motorin ve LPG kaç TL oldu?

Akaryakıt fiyatları, 29 Ekim 2026 Perşembe günü en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Araç sahipleri trafiğe çıkmadan önce ilk olarak akaryakıt fiyatlarına zam gelip gelmediğini merak ediyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla seyahat etmeyi planlayan vatandaşlar da benzin ve motorin fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırıyor.