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Haberler Ekonomi AKARYAKITA ZAM GELDİ Mİ? BENZİNE İNDİRİM GELDİ Mİ? 29 EKİM AKARYAKIT FİYATLARI | Benzin, motorin ve LPG kaç TL oldu?

AKARYAKITA ZAM GELDİ Mİ? BENZİNE İNDİRİM GELDİ Mİ? 29 EKİM AKARYAKIT FİYATLARI | Benzin, motorin ve LPG kaç TL oldu?

29 Ekim Perşembe günü vatandaşlar günün ilk saatleriyle birlikte akaryakıt fiyatlarını araştırmaya başladı. Benzin, motorin ve LPG'nin litre fiyatları yakından takip edilirken fiyatlar şehir şehir farklılık göstermekte. Peki bugün akaryakıta zam geldi mi? Benzine bugün indirim geldi mi? İşte İstanbul Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Akaryakıt fiyatları, 29 Ekim 2026 Perşembe günü en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Araç sahipleri trafiğe çıkmadan önce ilk olarak akaryakıt fiyatlarına zam gelip gelmediğini merak ediyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla seyahat etmeyi planlayan vatandaşlar da benzin ve motorin fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırıyor.



ZAM GELECEK Mİ?

Akaryakıta ÖTV zammı öncesi yeni bir zam bekleniyor. Benzine perşembe gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde, motorine ise cumartesi gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde zam yapılması bekleniyor.

Peki bugün akaryakıta zam geldi mi? Benzine bugün indirim geldi mi? İşte İstanbul Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları...

29 EKİM 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

29 Ekim tarihli fiyat ekranlarında yer alan verilere göre benzin, motorin ve LPG fiyatları şehirler arasında farklılık gösteriyor.

İşte güncel fiyat ekranlarından derlenen litre satış tutarları:

İSTANBUL GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

İstanbul'da Avrupa ve Anadolu yakalarında farklı akaryakıt fiyatları uygulanıyor.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI:

Benzin: 76,30 TL

Motorin: 96,90 TL

LPG: 41,20 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI:

Benzin: 76,20 TL

Motorin: 96,70 TL

LPG: 40,60 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara'da 29 Ekim tarihli fiyat ekranına göre litre satış tutarları şöyle:

Benzin: 77,30 TL

Motorin: 98,00 TL

LPG: 41,29 TL

BURSA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Bursa'da yayımlanan güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

Benzin: 77,50 TL

Motorin: 97,90 TL

LPG: 40,60 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin, motorin ve LPG'nin litre fiyatları şöyle:

Benzin: 77,60 TL

Motorin: 98,30 TL

LPG: 41,20 TL

ANTALYA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Antalya'da 29 Ekim tarihli fiyat ekranında yer alan satış tutarları şöyle:

Benzin: 78,60 TL

Motorin: 99,30 TL

LPG: 41,40 TL

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