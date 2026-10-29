Emekli maaşında 30 bin TL hesabı! Refah payı gelirse zam oranı değişecek: %5, %10, %15 ve %20 refah payı senaryosu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın Kabine Toplantısı sonrasında emeklilere yönelik müjdeleri milyonlarca vatandaşı sevindirdi. Açıklamada yıl sonuna kadar emeklilerin gelirini artıracak bir yasal düzenleme yapılacağı yönünde idi.

Yasal düzenlemenin yıl sonuna kadar devreye girecek olması ocak ayında yapılacak enflasyon artışıyla değil genel bir gelir artırıcı düzenleme olacağını gösteriyor. Ancak masada Ocak ayında bir refah payı artışı olması da düşünülüyor.

REFAH PAYI ARTIŞI KAÇ PUAN OLABİLİR?

Ocak artışının SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 10 olması hesaplanıyor. Bunun üzerine eklenecek refah payının da 10-20 puan aralığında olması tahmin ediliyor.

ARTIŞ HANGİ MAAŞLARA OLACAK?

Yapılacak refah payı artışının zam oranının üzerine eklenmesi bekleniyor. Ancak zamlar kök maaşa yapılacağı için artış bu aylıklara yansıtılacak.