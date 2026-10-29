Emekli maaşında 30 bin TL hesabı! Refah payı gelirse zam oranı değişecek: %5, %10, %15 ve %20 refah payı senaryosu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında emeklilere yönelik müjdeleri milyonlarca vatandaşı sevindirdi. Açıklamada yıl sonuna kadar emeklilerin gelirini artıracak bir yasal düzenleme yapılacağı yönünde idi.
YAPILACAK DÜZENLEME OCAK ARTIŞIYLA MI İLGİLİ?
Yasal düzenlemenin yıl sonuna kadar devreye girecek olması ocak ayında yapılacak enflasyon artışıyla değil genel bir gelir artırıcı düzenleme olacağını gösteriyor. Ancak masada Ocak ayında bir refah payı artışı olması da düşünülüyor.
REFAH PAYI ARTIŞI KAÇ PUAN OLABİLİR?
Ocak artışının SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 10 olması hesaplanıyor. Bunun üzerine eklenecek refah payının da 10-20 puan aralığında olması tahmin ediliyor.
ARTIŞ HANGİ MAAŞLARA OLACAK?
Yapılacak refah payı artışının zam oranının üzerine eklenmesi bekleniyor. Ancak zamlar kök maaşa yapılacağı için artış bu aylıklara yansıtılacak.
KÖK MAAŞLAR İLE İLGİLİ BİR GELİŞME OLABİLİR Mİ?
Bilindiği gibi emeklilerin kök maaşları prim ödemelerine göre belirleniyor. Ancak emekliler arasında bu açıdan farklılıklar da oluşuyor. Bu farklılıkların giderilmesi için prim gün ve ödemeler dikkate alınarak kademeli kök maaşlara seyyanen artışlar söz konusu olabilir.
MAAŞ ARTIŞ SİSTEMİ DEĞİŞEBİLİR Mİ?
Emeklilerin maaş artışları farklı olarak yapılıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon kadar artış alırken memur emeklileri toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı alıyor. Dolayısıyla her zam döneminde emekliler arasında zam oranları bakımından farklılıklar oluşuyor. Bunları giderici bir düzenleme ortaya çıkabilir.
TABAN MAAŞ UYGULAMASI İLE İLGİLİ BİR DÜZENLEME OLABİLİR Mİ?
Düşük maaş alan emeklilerin aylıkları Hazine desteği ile her zam döneminde belirlenen en düşük emekli maaşına tamamlanıyor. Burada kök maaşları farklı olsa da emekliler aynı rakamı alıyor. Yine taban maaşın hemen üzerinde aylıkları olan emekliler ise Hazine desteğinden yararlanamıyor. Dolasıyla burada da adaletin sağlanması söz konusu olabilir. Kök maaşlara yapılacak kademeli seyyanen artışlar ile her 6 ayda bir taban maaş belirleme ihtiyacı da ortadan kalkabilir.
BÜTÇEDEKİ KAYNAK BELLİ Mİ?
Başkan Erdoğan açıklamasında 2027 bütçesinde bir kaynak oluşturulacağını da söyledi. Bakıldığında 2027 bütçesinde SGK için ayrılan kaynağın yüzde 66 arttığı görülüyor. Buradaki artış da emekliler için kullanılacak bölümün ayrıldığını gösteriyor.
EMEKLİLER İÇİN EK GELİR GETİRİCİ DÜZENLEMELER OLABİLİR Mİ?
Maaş düzenlemesi ve artışlarının dışında emekliler için bazı sosyal konular da gündeme gelebilir. Vatandaşlık maaşının kapsamına emeklilerin de alınması gündemdeydi. Bunun yanı sıra enerji ve gıda desteği, kira konut yardımı, çocuk desteği de gündeme gelebilir.