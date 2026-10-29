Emekliye daha iyi koşullar sağlanacak

PLANDA DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ Emeklilerin daha iyi koşullara kavuşması için bütçedeki imkânların değerlendirileceğini vurgulayan Yılmaz, düzenlemeye ilişkin teknik çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Bu kapsamda bütçe açığı hedefinde de değişikliğe gidildiğine dikkati çeken Yılmaz, "Yüzde 3,1 bekliyorduk bu sene sonu itibarıyla, gelecek seneyi yüzde 3,5 olarak planladık" ifadelerini kullandı.

SADECE EMEKLİLERLE İLGİLİ DEĞİL

Bütçedeki imkânların emekliler için değerlendirileceğini vurgulayan Yılmaz, "Bütçemiz içindeki bütün imkânları bu çerçevede değerlendireceğimizi ve yapabileceğimizin maksimumunu bu alanda yapmaya gayret edeceğimizi ifade etmek isterim" diye konuştu. Çalışmanın yalnızca en düşük emekli aylığı alanları kapsamadığını belirten Yılmaz, "Bu sadece asgari emeklilerle ilgili bir çalışma değil, daha genel anlamda emeklilerimize dönük bir çalışma" dedi. İlgili kurumlarla alternatifler üzerinde teknik çalışmaların sürdüğünü kaydeden Yılmaz, henüz nihai bir karar verilmediğini ifade etti. Enflasyona bağlı otomatik artışların dışında düzenleme yapılabilmesi için kanuni düzenleme gerektiğini hatırlatan Yılmaz, "Hakkaniyeti, adaleti gözeten bir yaklaşım içinde emeklilerimizin daha iyi koşullara kavuşması yönünde tüm gayretimizi sarf edeceğiz, imkânlarımızı bu yönde kullanacağız" ifadelerini kullandı.

DÜZENLEME MECLİS GÜNDEMİNE GELECEK

ALTERNATİFLERİN sosyal güvenlik sisteminin bütünü ve uzun vadeli işleyişi açısından dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz, teknik çalışmalar tamamlandıktan sonra sürecin Meclise taşınacağını bildirdi. Yılmaz, "Buradaki bütçe çalışmaları bittikten sonra teknik çalışmalarımızı da olgunlaştırıp grubumuz, ittifakımız çerçevesinde Meclisimizin takdirine bu çalışmaları getireceğiz" ifadelerini kullandı.