Altın düşerken İslam Memiş'ten olay uyarı: Büyük oyunu açıkladı! Altın neden düşüyor?

Altın son dakika...ABD Merkez Bankası'nın (Fed) merakla beklenen faiz kararını açıklayarak politika faizini sabit bırakmasının ardından küresel piyasalarda hareketlilik yaşandı.
İSLAM MEMİŞ: ALTINDA BÜYÜK BİR OYUN VAR
Kararın hemen sonrasında altın ve gümüş fiyatlarında gerileme kaydedilirken, piyasaların nabzını A Haber Muhabiri Nuray Korkmaz'ın canlı yayın konuğu olan Finans Analisti İslam Memiş değerlendirdi. Memiş, yatırımcılara manipülasyon piyasasına karşı varlıklarını koruma çağrısında bulundu.
FED'İN FAİZ KARARI VE ALTINDAKİ GERİLEME
Piyasaların Fed kararını önceden fiyatladığını belirten Finans Analisti İslam Memiş, "Amerika Merkez Bankası piyasaların beklentisi doğrultusunda faizlerde bir değişime gitmedi, sürpriz yapmadı. Ancak aralık ayında muhtemelen 25 baz puanlık faiz artırma olasılığı var ve piyasalar bunu beklemeye devam ediyor. Her ne kadar Fed faizlerde bir değişime gitmese de pas geçse de altın ve gümüş tarafında, değerli metaller tarafında haftayı düşüşle tamamladığımızı gözlemliyoruz. Uluslararası piyasalarda ons altın 1.990 dolar, gram altın TL fiyatı 1.415 seviyesinde. Yani burada yüzde 1 civarında düşüşle haftayı tamamlıyoruz" ifadelerini kullandı.
ALTIN PİYASASINDA BÜYÜK OYUN
Altın piyasasında küresel aktörlerin devrede olduğunu vurgulayan Memiş, "Altın tarafında büyük bir oyun var ve özellikle yatırımcıların bunu fark etmesi lazım. Körfez ülkeleri ve dünyadaki bütün merkez bankaları nakit ihtiyacından dolayı altın satmak zorunda kalıyor. Dolayısıyla ucuza altınları Çin, Amerika ve Rusya şu anda topluyor. Bu yüzden altın tarafında teknik olarak baskı biraz daha devam edebilir. Çünkü dünyada bütün yatırımcılar Amerikan tahvil faizlerine ve dolara yöneldi. Şu anda savaşı bilerek, isteyerek sürdürenler, doları tercih eden yatırımcılar portföyünde özellikle dolar ve nakit ihtiyacından dolayı altın satmak zorunda kalıyorlar" sözleriyle durumu özetledi.
Yatırımcıların mevcut süreçte panik yapmaması gerektiğine dikkat çeken Memiş, "Yatırımcının burada yapması gereken en tabii ve doğal durum, uzun vadeli bir strateji belirlemek ve bugünkü manipülasyon piyasasında varlıklarını korumaktır. Varlıkların korunması gereken bir süreçten geçtiğimizi özellikle belirtmek isterim" uyarısında bulundu.
REKOR DÜŞÜŞ GÖRÜLÜR MÜ?
Altındaki düşüş trendinin kalıcı olup olmayacağına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, "Şu andaki koşullara baktığımız zaman ibre Amerikan tahvil faizlerinden ve dolardan yana. Bu tarafta bir yükseliş var ama önemli olan bunun sürdürülebilir bir yükseliş olup olmadığıdır. Amerikan tahvil faizlerinin yükselmesi ve doların güçlü kalması Amerika'nın ve Fed'in de çok işine gelmiyor; belirsizlik ve enflasyon artmaya devam ediyor. Altın bir noktada Amerikan tahvil faizlerini ve doları değil, petrol fiyatlarını takip ediyor. Petrol fiyatları 115 dolar seviyesinde ve yüksek kalmaya devam ettikçe Körfez ülkeleri nakit ihtiyacından dolayı mecburen altın satıyor." dedi.
Memiş açıklamalarının devamında ise, "Bu durum bir ay daha devam edebilir ancak sonuç itibarıyla sürdürülebilir değil. Bugüne kadar enflasyonu ve gerçek bir savaşı satın almamış bir altın piyasası var karşımızda. Sert dalgalanmalar sürse de riskimizi iyi korumamız gerekiyor" şeklinde konuştu.
KÜRESEL GELİŞMELER VE PİYASALARDAKİ BELİRSİZLİK
Küresel piyasalarda öngörülebilirliğin azaldığını aktaran Memiş, "Küresel piyasalarda, özellikle para piyasalarında bir gün çok uzun bir vade haline geldi; çünkü bir günde çok şey değişebiliyor. Trump'ın açıklamalarına baktığımız zaman bir gün savaştan, bir gün barıştan bahsediyor ve ciddi bir belirsizlik yaşanıyor. Özellikle Körfez'de yaşanan savaş riskinin artıyor olması belirsizliğe yol açıyor. Petrolün 140 doları mı göreceği yoksa bir anlaşma haberiyle 70 dolara mı gerileyeceği kestirilemiyor. Bu ortamda iki-üç ay sonrasını öngörmek mümkün değil. Paranın ve nakdin daha kıymetli olduğu, varlıkların mutlaka korunması gereken bir dönemdeyiz" değerlendirmesinde bulundu.