Altın düşerken İslam Memiş'ten olay uyarı: Büyük oyunu açıkladı! Altın neden düşüyor?

REKOR DÜŞÜŞ GÖRÜLÜR MÜ?

Altındaki düşüş trendinin kalıcı olup olmayacağına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İslam Memiş, "Şu andaki koşullara baktığımız zaman ibre Amerikan tahvil faizlerinden ve dolardan yana. Bu tarafta bir yükseliş var ama önemli olan bunun sürdürülebilir bir yükseliş olup olmadığıdır. Amerikan tahvil faizlerinin yükselmesi ve doların güçlü kalması Amerika'nın ve Fed'in de çok işine gelmiyor; belirsizlik ve enflasyon artmaya devam ediyor. Altın bir noktada Amerikan tahvil faizlerini ve doları değil, petrol fiyatlarını takip ediyor. Petrol fiyatları 115 dolar seviyesinde ve yüksek kalmaya devam ettikçe Körfez ülkeleri nakit ihtiyacından dolayı mecburen altın satıyor." dedi.