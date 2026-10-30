Asgari ücret ne kadar olacak? 2027'de maaşlar 38 bin TL'ye çıkabilir...

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2027 asgari ücret zammına ilişkin hesaplamalar şimdiden gündeme gelmeye başladı. Yeni yılda uygulanacak ücretin belirlenmesi için aralık ayında bir araya gelecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde farklı zam oranları üzerinden tahminler yapılıyor. Yüzde 30 ile yüzde 35 arasındaki artış senaryoları öne çıkarken, net asgari ücretin 36 bin TL ile 38 bin TL bandına ulaşabileceği değerlendiriliyor.

1 Ocak 2027 itibarıyla geçerli olacak yeni asgari ücret, milyonlarca çalışanın gelirini doğrudan etkileyecek. Halen 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak uygulanan net asgari ücret için farklı artış oranları üzerinden yapılan hesaplamalar dikkat çekiyor. Özellikle yüzde 33,7'lik zam ihtimali, yeni maaşın 37 bin 536 TL seviyesine çıkabileceğini gösteriyor.