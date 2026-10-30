Asgari ücret ne kadar olacak? 2027'de maaşlar 38 bin TL'ye çıkabilir...

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2027 asgari ücret zammına ilişkin hesaplamalar şimdiden gündeme gelmeye başladı. Yeni yılda uygulanacak ücretin belirlenmesi için aralık ayında bir araya gelecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu öncesinde farklı zam oranları üzerinden tahminler yapılıyor. Yüzde 30 ile yüzde 35 arasındaki artış senaryoları öne çıkarken, net asgari ücretin 36 bin TL ile 38 bin TL bandına ulaşabileceği değerlendiriliyor.
1 Ocak 2027 itibarıyla geçerli olacak yeni asgari ücret, milyonlarca çalışanın gelirini doğrudan etkileyecek. Halen 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak uygulanan net asgari ücret için farklı artış oranları üzerinden yapılan hesaplamalar dikkat çekiyor. Özellikle yüzde 33,7'lik zam ihtimali, yeni maaşın 37 bin 536 TL seviyesine çıkabileceğini gösteriyor.
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU ARALIK AYINDA TOPLANACAK
2027 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi amacıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında çalışmalarına başlaması bekleniyor. İşçi, işveren ve hükümet kanadından toplam 15 temsilcinin yer aldığı komisyonun, görüşmeler kapsamında en az dört toplantı gerçekleştirmesi öngörülüyor.
Komisyonun nihai kararını 20-25 Aralık tarihleri arasında açıklaması beklenirken, belirlenecek yeni ücret 1 Ocak 2027'den itibaren yürürlüğe girecek.
MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
Türkiye'de halen uygulanan net asgari ücret 28 bin 75 lira 50 kuruş, brüt asgari ücret ise 33 bin 30 lira düzeyinde bulunuyor. İşverenin ödediği toplam tutar ise prim indirimi uygulanmadığında 40 bin 874 liraya ulaşıyor.
Yeni ücretin belirlenmesinde yapılacak artışın yanı sıra işveren maliyetleri, enflasyon görünümü ve ekonomik hedeflerin de etkili olması bekleniyor.
2027 ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN HANGİ ORANLAR KONUŞULUYOR?
Yeni asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin hesaplamalarda yüzde 20 ile yüzde 40 arasında değişen artış oranları değerlendiriliyor.
Mevcut net ücret üzerinden yapılan hesaplamalara göre farklı zam ihtimallerinde ortaya çıkan artış tutarları şöyle:
-Yüzde 20 zam: 5 bin 615 TL
-Yüzde 25 zam: 7 bin 019 TL
-Yüzde 28,4 zam: 7 bin 973 TL
-Yüzde 30 zam: 8 bin 423 TL
-Yüzde 33,7 zam: 9 bin 461 TL
-Yüzde 35 zam: 9 bin 826 TL
-Yüzde 40 zam: 11 bin 230 TL
Bu oranlar üzerinden yapılan hesaplamalarda yüzde 30'luk artışla net asgari ücretin 36 bin 498 liraya yükselmesi bekleniyor. Yüzde 35 zam yapılması halinde ise yeni ücretin 37 bin 901 liraya ulaşacağı hesaplanıyor.
YÜZDE 33,7 ZAM YAPILIRSA ASGARİ ÜCRET 37 BİN 536 TL OLACAK
2027 asgari ücret hesaplamalarında öne çıkan senaryolardan biri de yüzde 33,7'lik artış ihtimali. Mevcut net ücret üzerinden bu oranda zam yapılması durumunda çalışanların maaşına yaklaşık 9 bin 461 lira eklenecek.
Böylece 2027 yılında geçerli olacak net asgari ücretin 37 bin 536 TL seviyesine çıkması mümkün olabilecek. Ancak bu oran henüz kesinleşmiş bir zam kararı değil. Nihai artış oranı, aralık ayında yapılacak komisyon görüşmelerinin ardından belli olacak.
ENFLASYON RAKAMLARI 2027 ASGARİ ÜCRETİNİ NASIL ETKİLEYECEK?
Asgari ücret görüşmelerinde en önemli başlıklardan birinin enflasyon olması bekleniyor. Yeni ücret belirlenirken gerçekleşen enflasyonun mu yoksa gelecek döneme ilişkin enflasyon tahminlerinin mi esas alınacağı kritik önem taşıyor.
Geçtiğimiz yıl asgari ücrette yüzde 27 oranında artış yapılırken, gerçekleşen ve beklenen enflasyon verileri hesaplamalarda dikkate alınmıştı.
2027 yılı için yapılacak değerlendirmelerde de benzer bir yaklaşımın gündeme gelmesi bekleniyor. Orta Vadeli Program'da (OVP) 2026 yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 28,4 olarak açıklanması, zam hesaplamalarında öne çıkan göstergeler arasında yer alıyor.
Mevcut enflasyon oranı yüzde 29,7 seviyesinde bulunurken, piyasa beklentileri yıl sonu enflasyonunun yüzde 29-30 aralığında gerçekleşebileceğine işaret ediyor.
OVP'de yer alan yüzde 28,4'lük tahminin asgari ücret artışında esas alınması durumunda, net ücretin yaklaşık 36 bin 48 TL seviyesine çıkacağı hesaplanıyor.
2027 BÜTÇESİNDE ASGARİ ÜCRET İSTİSNASI İÇİN AYRILAN TUTAR DİKKAT ÇEKTİ
Yeni asgari ücretin belirlenmesi sürecinde 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ndeki vergi istisnası tutarı da öne çıkan başlıklar arasında bulunuyor.
1 Ocak 2022 tarihinden itibaren asgari ücret gelir vergisi ve damga vergisinden muaf tutuluyor. Bu uygulamanın bütçeye yansıması ise her yıl ayrılan vergi istisnası tutarları üzerinden takip ediliyor.
2027 yılı bütçe teklifinde asgari ücret vergi istisnası için 1 trilyon 460 milyar lira kaynak öngörülüyor. Bir önceki yılın bütçesinde bu tutar 1 trilyon 92 milyar lira seviyesindeydi. Böylece söz konusu kalemdeki bütçe büyüklüğünde önemli bir artış planlanmış oldu.
İŞVERENLERE SAĞLANAN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ SÜRECEK Mİ?
Asgari ücret görüşmeleri yaklaşırken işverenlere yönelik desteklerin devam edip etmeyeceği de merak ediliyor.
Geçtiğimiz yıl işverenlere sağlanan asgari ücret desteği, 1.000 liradan yüzde 27 artışla 1.270 liraya yükseltilmişti.
Yeni dönemde ise farklı sektörlere yönelik destek mekanizmalarının sürdürülmesi bekleniyor. Özellikle beş puanlık prim desteği ve 3 bin 500 liralık istihdamı koruma desteği gündemdeki başlıklar arasında yer alıyor.
Söz konusu teşviklerin, yeni asgari ücretle birlikte artacak işveren maliyetlerinin dengelenmesinde önemli rol oynaması bekleniyor.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI HANGİ ÖDEMELERİ DEĞİŞTİRECEK?
2027 yılında asgari ücrette yapılacak artış yalnızca çalışanların maaşlarını etkilemeyecek. Asgari ücrete bağlı olarak hesaplanan çok sayıda ödeme ve prim tutarında da değişiklik yaşanacak.
Yeni ücretle birlikte değişmesi beklenen başlıca kalemler şöyle:
Doğum ve askerlik borçlanması tutarları
Kıdem ve ihbar tazminatı hesaplamaları
Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri
Bağ-Kur prim ödemeleri
İsteğe bağlı sigorta primleri
İşsizlik maaşı
Stajyer ücretleri
Özellikle emeklilik için eksik prim günlerini tamamlamak isteyenlerin doğum ve askerlik borçlanması tutarlarını yakından takip etmesi gerekiyor. Yeni asgari ücretin yürürlüğe girmesiyle birlikte borçlanma maliyetleri de artabilecek.
SOSYAL YARDIM ALANLARIN GELİR HESAPLAMALARI DA DEĞİŞECEK
Asgari ücret artışının etkileri sosyal yardım sisteminde de hissedilecek. Yeni ücretin belirlenmesiyle birlikte gelir kriterlerine bağlı bazı destek ve yardım ödemelerinde kullanılan hesaplamalar değişebilecek.
Mevcut gelir sınırları nedeniyle sosyal yardım kapsamının dışında kalan bazı kişiler, yeni asgari ücret ve buna bağlı olarak güncellenecek gelir kriterleri sonucunda destek alma hakkı kazanabilecek.
Bu nedenle 2027 asgari ücret kararı yalnızca çalışanları değil, sosyal yardım başvurusunda bulunmayı düşünen milyonlarca kişiyi de yakından ilgilendiriyor.
Aralık ayında başlayacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerinde belirlenecek zam oranı, yeni yılda çalışanların gelir seviyesini ve asgari ücrete bağlı çok sayıda ödeme kalemini doğrudan şekillendirecek.