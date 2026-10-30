Elektrik faturasında 820 TL sınırı! Devlet desteğinden yararlanma şartı belli oldu...

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2027 yılında mesken aboneleri için Son Kaynak Tedarik Tarifesi (SKTT) kapsamındaki yıllık tüketim limitini 4 bin kWh'den 3 bin kWh'ye düşürdü. Kurumun aldığı karar, 1 Ocak 2027'den itibaren geçerli olacak. Yeni sınır, aylık ortalama 250 kWh elektrik tüketimine ve yaklaşık 820 TL'lik fatura tutarına karşılık geliyor.

EPDK'nın açıklamasına göre Türkiye'de yaklaşık 44,2 milyon mesken abonesi bulunuyor. Yeni düzenlemeyle bu abonelerin yaklaşık 6,5 milyonunun, başka bir ifadeyle yüzde 14,7'sinin yüksek tüketimli tüketici grubuna dahil olması bekleniyor.

YILLIK 3 BİN KWH SINIRINI AŞANLAR DİKKAT

Yıllık elektrik tüketimi 3 bin kWh ve üzerinde olan mesken aboneleri, ikili anlaşma yapmamaları halinde yüksek tüketimli tüketiciler için belirlenen tarifeden elektrik kullanacak. Bu kapsamda, limitin aşılması durumunda elektrik enerjisinin desteklenen tarife yerine gerçek maliyetler üzerinden tedarik edilmesi amaçlanıyor.

EPDK, 2025 yılı için mesken abonelerinin yıllık tüketim limitini 5 bin kWh, 2026 yılı için ise 4 bin kWh olarak belirlemişti. 2027'de limitin 3 bin kWh'ye indirilmesiyle yüksek tüketimli gruba geçiş eşiği bir kez daha düşürülmüş oldu.

YENİ TARİFE NE ZAMAN UYGULANACAK?

EPDK açıklamasında, limitin 2027 yılı veya bir önceki takvim yılı olan 2026'da aşılması halinde uygulanacak tarihlere de yer verildi. Buna göre, tüketim sınırının aşıldığı ayı takip eden üçüncü ayın ilk gününden itibaren, ikili anlaşma yapmamış abonelere yüksek tüketimli son kaynak tüketicileri için hesaplanan tarife uygulanacak.

Kurumun verdiği örneklere göre, 2026 Ekim ayında düzenlenen faturayla yıllık tüketimi ilk kez 3 bin kWh'yi aşan bir mesken abonesine 1 Ocak 2027'den itibaren yeni tarife uygulanacak. Tüketim sınırını 2026 Aralık ayında düzenlenen faturayla aşan aboneler için ise uygulama 1 Mart 2027'de başlayacak.

2026 yılı tüketimi sınırın altında kalan ve 2027 Haziran ayında düzenlenen faturayla yıllık tüketimi ilk kez 3 bin kWh'yi aşan bir abone için yeni tarifenin başlangıç tarihi 1 Eylül 2027 olacak. Saatlik sayaç okuması yapılan örnekte ise 31 Temmuz 2027 saat 23.59 itibarıyla limitin aşılması durumunda tarifenin 1 Ekim 2027'den itibaren uygulanacağı belirtildi.

BAZI ABONE GRUPLARI DÜZENLEME DIŞINDA

EPDK, tarımsal faaliyetler grubundaki son kaynak limitinde değişikliğe gitmedi. Sanayi, kamu ve özel hizmetler sektörü ile aydınlatma abone grupları için uygulanan 15 bin kWh'lik limit de aynı kaldı.

Açıklamaya göre camiler, ibadethaneler, cemevleri ve dernekler de düzenlemenin dışında tutuldu. Ayrıca şehit aileleri, muharip ve malul gaziler, köy içme suları, AFAD'a ait geçici barınma merkezleri ile elektrikle çalışan diyaliz destek ünitesi, solunum cihazı ve benzeri yaşam destek cihazlarına bağımlı tüketiciler de uygulamadan etkilenmeyecek.

ULUSAL TARİFEDE DEĞİŞİKLİK YOK

EPDK, alınan kararla ulusal tarifede herhangi bir değişiklik yapılmadığını bildirdi. Düzenlemenin amacı, yıllık tüketimi belirlenen sınırın üzerine çıkan mesken aboneleri ile ilgili diğer abone gruplarındaki tüketicilerin desteklenen gruptan çıkarılarak elektriği gerçek maliyetler üzerinden tedarik etmesi olarak açıklandı.