Emekliye 450 milyarlık ilave kaynak ayrıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından netleşen bütçe verilerine göre, 2027'de emekli aylıklarının GSYH içindeki payı yüzde 6,5'e yükseltilerek ilave artış için 450 milyar liralık mali alan oluşturuldu.
En düşük emekli aylığı Temmuz itibarıyla 23 bin 552 TL olarak uygulanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) verilerine göre aylık veya gelir alanların sayısı 17 milyonun üzerinde, yaşlılık aylığı alanlar ise 12 milyonun üzerinde. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yasal olarak 6 aylık enflasyon kadar zam yapılıyor. 2027 yılı bütçesinde emekli aylığı ödemelerinin gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranının yüzde 6,1'den yüzde 6,5'e çıkarılması öngörülüyor.
BÜYÜK ALAN AÇILDI
2024 ve 2025'te yüzde 6,0, 2026'da ise yüzde 6,1 olarak tahmin edilen bu oran, 2027'de 0,4 puan yükseliyor. 2027 yılı GSYH'sının 111,2 trilyon TL olarak öngörüldüğü dikkate alındığında, milli gelir pastasından emekli aylıklarına ayrılan paydaki bu artış, ilave zam için yaklaşık 450 milyar TL'lik bir alan anlamına geliyor.
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 2026 yılında toplam giderlerinin 7,3 trilyon TL, emekli aylığı ödemelerinin ise 5,2 trilyon TL olması bekleniyor. 2027'de SGK'nın toplam giderlerinin yüzde 35 artışla 9,8 trilyon TL'ye, emekli aylığı ödemelerinin ise yüzde 38 artışla 7,2 trilyon TL'ye yükselmesi öngörülüyor.
Sağlık harcamalarındaki artışın ise yüzde 29'da kalacağı ve 2026'da 1,8 trilyon TL olan bu kalemin 2027'de 2,3 trilyon TL'ye çıkacağı tahmin ediliyor. Düzenlemeler sayesinde SGK'nın prim tahsilatları da yüzde 40 oranında artarak 4,1 trilyondan 5,7 trilyon TL'ye yükseldi. Prim tahsilatlarının GSYH'ya oranı da yüzde 6,4'ten yüzde 6,7'ye çıktı.