Haberler Ekonomi Emekliye 450 milyarlık ilave kaynak ayrıldı Emekliye 450 milyarlık ilave kaynak ayrıldı Başkan Erdoğan’ın açıklamalarının ardından netleşen bütçe verilerine göre 2027’de emekli aylıklarının GSYH içindeki payı yüzde 6.5’e yükseltildi. Böylece emekliye ilave artış için 450 milyar liralık mali alan oluşturuldu. HABER MERKEZİ









Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından netleşen bütçe verilerine göre, 2027'de emekli aylıklarının GSYH içindeki payı yüzde 6,5'e yükseltilerek ilave artış için 450 milyar liralık mali alan oluşturuldu.

En düşük emekli aylığı Temmuz itibarıyla 23 bin 552 TL olarak uygulanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) verilerine göre aylık veya gelir alanların sayısı 17 milyonun üzerinde, yaşlılık aylığı alanlar ise 12 milyonun üzerinde. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yasal olarak 6 aylık enflasyon kadar zam yapılıyor. 2027 yılı bütçesinde emekli aylığı ödemelerinin gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranının yüzde 6,1'den yüzde 6,5'e çıkarılması öngörülüyor.