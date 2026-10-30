Hayvancılığa 52.5 milyar lira destek sağlanacak

Tarım ve Orman Bakanlığının, hayvancılıkta verimliliğin ve üretim kalitesinin artırılması amacıyla gelecek yıl yetiştiricilere 52 milyar 504 milyon lira destek sağlaması planlanıyor. 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlenen bilgiye göre 2026 yılı tarımsal destekleme bütçesinin yıl sonuna kadar 167,6 milyar lirayı bulması bekleniyor. Destekleme bütçesi gelecek yıl bu yıla kıyasla yüzde 40,2 artarak 235 milyar liraya çıkarıldı. Bu kapsamda, hayvancılığın verimliliği ve üretim kalitesinin artırılması amaçlanıyor. Hayvancılığa sağlanan desteğin bu yıl toplam 36 milyar 616 milyon liraya ulaşması, gelecek yıl ise yüzde 43,4 artışla 52 milyar 504 milyon lira olması planlandı. Öte yandan, 3 Ekim 2026 itibarıyla TARSİM kapsamında 2,25 milyon poliçe düzenlenerek 23,6 milyar lira devlet prim desteği sağlandı. 11,6 milyar lira da tazminat ödemesi yapıldı.