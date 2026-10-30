Kamu personelinin ücret sisteminde yeni dönem

Kamu personelinin ücretlendirme sisteminde değişiklik yolda. 2027 Cumhurbaşkanlığı Yıllık programında yer alan hedeflere göre, kamu çalışanının maaş sistemi sadeleştirilecek.

Ücret düzeyleri görev ve sorumluluk esasına dayalı olarak yeniden belirlenecek. Personel etkinliğini artırıcı mevzuat düzenlemesi de yapılacak. Farklı statülerde istihdam edilen tüm kamu personelinin ücret sistemleri analiz edilecek. Unvanların, yetki ve sorumluluk düzeylerini esas alan yeni ve sadeleştirilmiş bir kamu personel ücret sistemi oluşturulacak. Kariyer meslek personelinin görev alanlarını, atama ve süreçlerini ve meslekte yükselme gibi hususları düzenleyen mevzuat çalışması yapılacak. Böylece, yetişmiş kalifiye personelin kamuda istihdamının devamı sağlanacak. Çalışmaları Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı yürütecek. Maaşlarda yapılacak değişiklik ve uygulama takvimi ise henüz belli değil.