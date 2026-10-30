Manisa ve İzmir’de 15 projeye 228 Milyon TL’lik yatırım

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), kırsal kalkınmanın desteklenmesi, tarımsal işletmelerin rekabet gücünün artırılması ve tarımsal ürünlerin katma değerinin yükseltilmesi amacıyla yürüttüğü destek programlarıyla üreticilere ve yatırımcılara katkı sağlamayı sürdürüyor.

IPARD III Programı 11. Başvuru Çağrısı kapsamında Türkiye genelinde hibe desteği almaya hak kazanan 95 proje arasında, TKDK Manisa İl Koordinatörlüğü ve Manisa'ya bağlı İzmir İrtibat Ofisinin sorumluluk alanında bulunan 15 proje yer aldı. Yaklaşık 228 milyon TL yatırım tutarına sahip projeler; süt işleme tesisleri, soğuk hava depoları ve zeytinyağı üretim tesislerinden oluşuyor. Yüzde 50 ile yüzde 70 arasında değişen oranlarda hibe desteğinden yararlanacak projeler arasında kooperatiflerin de bulunması ve kırsal kalkınma açısından önem taşıyor. Türkiye genelinde destek almaya hak kazanan projelerin yaklaşık yüzde 15,8'ini oluşturan bu sayı, Manisa ve İzmir bölgesinin yatırım potansiyelini ortaya koyuyor.