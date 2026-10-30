Milli hızlı tren raylara çıkmaya hazırlanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ) tarafından geliştirilen milli hızlı trenin testlerinin yıl sonuna kalmadan tamamlanacağını belirterek, "Birkaç ay sürecek sertifikasyon işlemleri olacak, sonra trenlerimizi normal yolcu taşımacılığında görmüş olacağız" dedi. Uraloğlu, TÜRASAŞ tarafından geliştirilen milli hızlı trenin test sürüşünü Ankara-Kırıkkale güzergahındaki hatta yaptı. Uraloğlu, Ankara, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'ı yüksek hızlı trenle (YHT) kavuşturduklarını anımsatarak, "Biz sadece demir yolu altyapısını yapalım istemiyoruz, demir yolu araçları noktasında da dünyayla aynı ligde olalım istiyoruz. Türkiye'de TÜRASAŞ'ın altında üç fabrikamız var, Sakarya'da, Eskişehir'de ve Sivas'ta. Burada banliyö setlerinden vagonlara, dizel ve elektrikli lokomotiflere kadar üretimler yapıyorduk. Geçtiğimiz yıllarda saatte 160 kilometre hızla giden milli elektrikli trenimizi üretip raylarda koşturmaya başlamıştık. Hızlı tren dünya ligi, Türkiye'de de bunun tasarımından üretilmesine kadar zorlu bir süreç içinde bulunduk ve saatte 225 kilometre hızla hizmet verecek trenimizle saatte 250 kilometre hızı Ankara-Kırıkkale güzergahında denedik. Yerli, milli hızlı trenimiz Ankara-Kırıkkale yollarında, raylarında" ifadelerini kullandı.

'SERİ ÜRETİME GEÇECEĞİZ'

Uraloğlu,"Sene sonu itibarıyla Sakarya'daki hızlı tren fabrikamızı da açarak orada daha bütüncül seri üretime geçmiş olacağız. Bu aracımızda 200'ün üzerinde test yaptık. Burada ASELSAN ve TÜBİTAK ile işbirliği içindeyiz" diye konuştu. Uraloğlu, milli hızlı trenin testlerinin yıl sonuna kalmadan tamamlanacağına işaret ederek, "Treni daha çok Çerkezköy- Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nda kullanırız. Diğer taraflarda şu andaki setlerimiz yeterli" dedi.