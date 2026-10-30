Otomotiv sektöründe ihracat hedefi 45.5 milyar dolar

Türkiye otomotiv sektörü uluslararası piyasalardan aldığı payı yükseltmeye odaklanırken gelecek yıl 45,5 milyar dolar ile ihracatta yeni bir rekora ulaşmayı hedefliyor.

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, gelişen küresel mobilite vizyonu çerçevesinde otomotiv sektöründe yeşil ve dijital dönüşüm sürecine uyum sağlanması hedefleniyor. Böylece, tasarımdan üretime tüm aşamalarda yerli tedarik ve teknolojik gelişmenin gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Otomotiv sektöründe katma değerin artırılması ve markalaşmanın sağlanmasıyla sektörün uluslararası piyasalardan aldığı payın yükseltilmesi amaçlanıyor. Bunun için Mobilite Araç ve Teknolojileri Yol Haritası kapsamındaki eylem ve kritik projelerde kaydedilen gerçekleşmeler ile nicel hedeflere ulaşma düzeyleri izlenecek ve eylem setinde gerekli güncellemeler yapılarak izleme ve değerlendirme faaliyetleri sürdürülecek.