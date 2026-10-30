TIR şoförleri için Schengen mesaisi

Ticaret Bakanlığı, Dışişleri ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarıyla koordinasyon içinde tır sürücülerinin Schengen vizesi süreçlerinde yaşadıkları sorunların çözümü için çalışmalara devam ediyor. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, tır sürücülerinin Schengen vizesi süreçlerinde çeşitli sorunlar yaşadığı belirtildi. Üç bakanlığın konuya ilişkin çalışmalarına işaret edilen açıklamada, "Sürücülerimizin Schengen vizesi süreçlerinde yaşadığı sorunların giderilmesine yönelik diplomatik girişimlerimizi yoğun şekilde sürdürüyoruz" ifadesi kullanıldı.

ÖNCELİKLİ İŞLEM ESNEKLİĞİ

Açıklamada, Bakan Bolat'ın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile sorunların çözümü için Bulgaristanlı mevkidaşları ve Avrupa Komisyonu yetkilileriyle görüştüğü, bu görüşmelerde şoförlere vize kolaylığı ve öncelikli işlem esnekliği talep edildiği bildirildi. Uluslararası taşımacılık yapan tır sürücülerinin, özellikle Edirne'deki Kapıkule ve Hamzabeyli gümrük kapılarında karşılaştıkları vize kısıtlamaları ve başvuru süreçlerinde yaşanan aksaklıkların, bakanlıklarca takip edildiğine işaret edilen açıklamada, "Ülkemizin dış ticaretinin kesintisiz sürdürülmesi, ihracatımızın önemli bir parçası olan uluslararası taşımacılık sektörünün faaliyetlerinin aksamaması ve nakliyecilerimiz ile sürücülerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla ilgili kurumlarımızla koordinasyon içerisinde çalışmalar yürütülmektedir. Sürücülerimizin uluslararası taşımacılık faaliyetlerini kolaylaştıracak adımlar üzerinde çalışılmaktadır" ifadesi kullanıldı.

'KARARLILIKLA SÜRECEK'

Açıklamada, sürücülere yönelik uyarılara da yer verilerek,"Ülkemizin ihracat hedeflerine ulaşmasında önemli rol üstlenen taşımacılık sektörünün karşılaştığı sorunların çözümü, nakliyecilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi ve sınır kapılarımızdaki geçiş süreçlerinin etkinliğinin artırılması amacıyla ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir" denildi.