Vergide yapay zeka teknolojisi

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), yapay zeka teknolojisi kullanarak Dijital Mükellef Temsilcisi Projesi'ni uygulamaya alacak. 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yapılan derlemeye göre, GİB tarafından, vergi sisteminde dijital dönüşüme daha hızlı uyum sağlanması ve risklere karşı gerekli önlemlerin hızla alınabilmesi için ihtiyaç duyulan fiziki, beşeri ve teknolojik altyapı geliştirilecek. Vergi dairelerinde düzenlenen belgelerin elektronik ortama taşınmasına devam edilecek. Vergi dairelerinin tebligat süreçleri etkinleştirilerek bu işlemlerin elektronik ortamda yapılmasına yönelik çalışmalar sürdürülecek. Uygulamayla birlikte kamu hizmetlerinde dijital uygulamalar yaygınlaştırılacak. Muhasebe ve harcama sistemlerinin bilişim altyapısı güçlendirilecek. Ortaya çıkacak yeni hizmetlerin mevcut kamu idarelerince yerine getirilmesi sağlanacak ve böylece kamu harcamalarında verimlilik artırılacak.