2027 asgari ücret zammı için dikkat çeken hesap! Milyonların beklediği rakam ortaya çıktı

Hesaplamalara göre yüzde 35 zam yapılması halinde çalışanların net maaşı 37 bin 901 TL'ye ulaşabilecek. Yüzde 33,7'lik artışta ise yeni ücretin 37 bin 536 TL olması bekleniyor.

2027 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Yeni asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayında toplanması bekleniyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 üyeli komisyonun yeni ücret üzerinde uzlaşmak amacıyla en az dört toplantı gerçekleştirmesi öngörülüyor.