2027 asgari ücret zammı için dikkat çeken hesap! Milyonların beklediği rakam ortaya çıktı

2027 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret için milyonlarca çalışanın gözü Aralık ayında yapılacak görüşmelere çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu henüz çalışmalarına başlamazken, yeni maaşa ilişkin zam senaryoları gündemin ilk sıralarına yerleşti.
Mevcut net asgari ücret olan 28 bin 75 TL 50 kuruş üzerinden yapılan hesaplamalarda yüzde 30 ile yüzde 35 arasındaki artış ihtimalleri öne çıkıyor. Bu senaryolara göre 2027 yılında net asgari ücretin 36 bin 498 TL ile 37 bin 901 TL arasında değişebileceği hesaplanıyor.
Ancak bu rakamlar henüz kesinleşmiş zam oranları değil. Nihai ücret, komisyon görüşmelerinin ardından belli olacak.
YÜZDE 30, 33,7 VE 35 ZAM SENARYOSUNDA ASGARİ ÜCRET KAÇ TL OLACAK?
2027 asgari ücret zammına ilişkin farklı oranlar üzerinden yapılan hesaplamalar, çalışanların alabileceği olası maaşları ortaya koydu.
Mevcut net asgari ücret üzerinden hesaplanan zamlı maaşlar şöyle:
Yüzde 20 zam: 33 bin 691 TL
Yüzde 25 zam: 35 bin 094 TL
Yüzde 28,4 zam: 36 bin 048 TL
Yüzde 30 zam: 36 bin 498 TL
Yüzde 33,7 zam: 37 bin 536 TL
Yüzde 35 zam: 37 bin 901 TL
Yüzde 40 zam: 39 bin 306 TL
Hesaplamalara göre yüzde 35 zam yapılması halinde çalışanların net maaşı 37 bin 901 TL'ye ulaşabilecek. Yüzde 33,7'lik artışta ise yeni ücretin 37 bin 536 TL olması bekleniyor.
2027 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Yeni asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayında toplanması bekleniyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 üyeli komisyonun yeni ücret üzerinde uzlaşmak amacıyla en az dört toplantı gerçekleştirmesi öngörülüyor.
Görüşmelerin ardından nihai kararın 20-25 Aralık tarihleri arasında açıklanması bekleniyor. Belirlenecek yeni asgari ücret, 1 Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girecek.
ENFLASYON ASGARİ ÜCRET ZAMMINI NASIL ETKİLEYECEK?
2027 asgari ücret görüşmelerinde enflasyon verilerinin belirleyici başlıklardan biri olması bekleniyor. Orta Vadeli Program'da 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4 olarak açıklanırken, piyasa beklentilerinde bu oranın yüzde 29-30 aralığında gerçekleşebileceği öngörülüyor.
OVP'deki yüzde 28,4'lük tahminin zam hesabında esas alınması durumunda net asgari ücretin yaklaşık 36 bin 48 TL'ye yükselmesi gündeme geliyor.
Geçtiğimiz yıl asgari ücrete yüzde 27 oranında zam yapılmıştı. Bu yılki görüşmelerde ise gerçekleşen enflasyonun yanı sıra ekonomik beklentiler, çalışanların alım gücü ve işveren maliyetlerinin de değerlendirilmesi bekleniyor.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI HANGİ ÖDEMELERİ DEĞİŞTİRECEK?
2027 yılında yapılacak asgari ücret artışı yalnızca çalışanların maaşlarını etkilemeyecek. Asgari ücrete bağlı olarak hesaplanan birçok ödeme ve prim tutarında da değişiklik yaşanabilecek.
Yeni ücretle birlikte değişmesi beklenen başlıca kalemler şöyle:
-İşsizlik maaşı
-Kıdem ve ihbar tazminatı hesaplamaları
-GSS primleri
-Bağ-Kur primleri
-İsteğe bağlı sigorta primleri
-Doğum ve askerlik borçlanması
-Stajyer ücretleri
Özellikle emeklilik için eksik prim günlerini tamamlamak isteyenlerin borçlanma tutarları da yeni asgari ücretle birlikte yeniden hesaplanacak.
2027 ASGARİ ÜCRET İÇİN İŞVEREN DESTEĞİ DEVAM EDECEK Mİ?
Yeni ücret görüşmelerinde işverenlere sağlanan desteklerin geleceği de gündeme gelecek. Geçtiğimiz yıl 1.270 TL olarak uygulanan asgari ücret desteğinin 2027 yılında nasıl şekilleneceği merak ediliyor.
İstihdamın korunması amacıyla sağlanan prim ve istihdam desteklerinin devam edip etmeyeceği, komisyon sürecinde yakından takip edilecek başlıklar arasında bulunuyor.
Aralık ayında yapılacak görüşmelerin ardından açıklanacak yeni asgari ücret, milyonlarca çalışanın 2027 yılı boyunca alacağı maaşı belirleyecek.