  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Ekonomi 31 Ekim güncel akaryakıt fiyatları belli oldu! Benzin, motorin ve LPG kaç TL? | AKARYAKIT FİYATLARI

31 Ekim güncel akaryakıt fiyatları belli oldu! Benzin, motorin ve LPG kaç TL? | AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin, motorin ve LPG fiyatları 31 Ekim 2026 Cumartesi günü araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerde güncel akaryakıt fiyatları belli oldu. Motorinin litre fiyatı bazı şehirlerde 98 TL'yi aşarken benzinde de dikkat çeken rakamlar ortaya çıktı. İşte il il 31 Ekim benzin, motorin ve LPG fiyatları...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Araç sahipleri, yeni güne akaryakıt istasyonlarında geçerli olan benzin, motorin ve LPG fiyatlarını araştırarak başladı. Küresel petrol piyasalarındaki hareketlilik, döviz kurundaki değişimler ve vergi düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarının seyrinde etkili olurken, sürücüler de günlük fiyat listelerini yakından takip ediyor.

31 Ekim 2026 Cumartesi günü açıklanan güncel fiyat listesinde özellikle motorin fiyatlarının geldiği seviye dikkat çekti. İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ve motorin litre fiyatları farklılık gösterirken LPG fiyatlarında da şehirler arasında değişim yaşanıyor.

Peki, 31 Ekim 2026 benzin ne kadar? Motorin litre fiyatı kaç TL oldu? LPG fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da araştırılan güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL'DA BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

İstanbul'da akaryakıt fiyatları Avrupa ve Anadolu yakasına göre küçük farklılıklar gösteriyor. 31 Ekim Cumartesi günü geçerli olan litre fiyatları şöyle:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 76,30 TL

Motorin: 96,90 TL

LPG: 41,20 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 76,20 TL

Motorin: 96,70 TL

LPG: 40,60 TL

ANKARA'DA AKARYAKIT FİYATLARI

Başkent Ankara'da benzin ve motorin fiyatları İstanbul'a kıyasla daha yüksek seviyelerde bulunuyor. 31 Ekim itibarıyla güncel pompa fiyatları şöyle:

Benzin: 77,30 TL

Motorin: 98,00 TL

LPG: 41,29 TL

İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİN KAÇ TL?

İzmir'de yaşayan ve araç kullanan vatandaşlar da güncel akaryakıt fiyatlarını araştırıyor. 31 Ekim 2026 Cumartesi günü İzmir'de benzin, motorin ve LPG litre fiyatları şu şekilde:

Benzin: 77,60 TL

Motorin: 98,30 TL

LPG: 41,20 TL

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA