31 Ekim güncel akaryakıt fiyatları belli oldu! Benzin, motorin ve LPG kaç TL? | AKARYAKIT FİYATLARI

Araç sahipleri, yeni güne akaryakıt istasyonlarında geçerli olan benzin, motorin ve LPG fiyatlarını araştırarak başladı. Küresel petrol piyasalarındaki hareketlilik, döviz kurundaki değişimler ve vergi düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarının seyrinde etkili olurken, sürücüler de günlük fiyat listelerini yakından takip ediyor.
31 Ekim 2026 Cumartesi günü açıklanan güncel fiyat listesinde özellikle motorin fiyatlarının geldiği seviye dikkat çekti. İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ve motorin litre fiyatları farklılık gösterirken LPG fiyatlarında da şehirler arasında değişim yaşanıyor.
Peki, 31 Ekim 2026 benzin ne kadar? Motorin litre fiyatı kaç TL oldu? LPG fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da araştırılan güncel akaryakıt fiyatları...
İSTANBUL'DA BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI
İstanbul'da akaryakıt fiyatları Avrupa ve Anadolu yakasına göre küçük farklılıklar gösteriyor. 31 Ekim Cumartesi günü geçerli olan litre fiyatları şöyle:
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin: 76,30 TL
Motorin: 96,90 TL
LPG: 41,20 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin: 76,20 TL
Motorin: 96,70 TL
LPG: 40,60 TL
ANKARA'DA AKARYAKIT FİYATLARI
Başkent Ankara'da benzin ve motorin fiyatları İstanbul'a kıyasla daha yüksek seviyelerde bulunuyor. 31 Ekim itibarıyla güncel pompa fiyatları şöyle:
Benzin: 77,30 TL
Motorin: 98,00 TL
LPG: 41,29 TL
İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİN KAÇ TL?
İzmir'de yaşayan ve araç kullanan vatandaşlar da güncel akaryakıt fiyatlarını araştırıyor. 31 Ekim 2026 Cumartesi günü İzmir'de benzin, motorin ve LPG litre fiyatları şu şekilde:
Benzin: 77,60 TL
Motorin: 98,30 TL
LPG: 41,20 TL