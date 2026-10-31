31 Ekim güncel akaryakıt fiyatları belli oldu! Benzin, motorin ve LPG kaç TL? | AKARYAKIT FİYATLARI

Araç sahipleri, yeni güne akaryakıt istasyonlarında geçerli olan benzin, motorin ve LPG fiyatlarını araştırarak başladı. Küresel petrol piyasalarındaki hareketlilik, döviz kurundaki değişimler ve vergi düzenlemeleri akaryakıt fiyatlarının seyrinde etkili olurken, sürücüler de günlük fiyat listelerini yakından takip ediyor.

31 Ekim 2026 Cumartesi günü açıklanan güncel fiyat listesinde özellikle motorin fiyatlarının geldiği seviye dikkat çekti. İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin ve motorin litre fiyatları farklılık gösterirken LPG fiyatlarında da şehirler arasında değişim yaşanıyor.

Peki, 31 Ekim 2026 benzin ne kadar? Motorin litre fiyatı kaç TL oldu? LPG fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da araştırılan güncel akaryakıt fiyatları...