İzmir’in altın kızı dünya sahnesinde! Şimdi hedef olimpiyat madalyası...

İzmir'in yetiştirdiği genç yeteneklerden milli okçu Dünya Yenihayat, uluslararası başarılarına bir yenisini eklemek için olimpiyat sahnesine çıkıyor. Kazandığı madalyalarla dikkatleri üzerine çeken genç sporcu, şimdi de Türkiye'yi dünyanın dört bir yanından gelen sporcuların buluşacağı Dakar 2026 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda temsil edecek. İzmir'de büyük gurur yaratan bu başarıda gözler, genç milli sporcunun olimpiyat mücadelesine çevrildi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde yetişen ve uluslararası organizasyonlarda elde ettiği derecelerle dikkat çeken Dünya Yenihayat, 31 Ekim-13 Kasım tarihleri arasında Senegal'de düzenlenecek oyunlarda kadınlar okçuluk kategorisinde mücadele edecek. Afrika kıtasında düzenlenen ilk olimpik spor etkinliği olma özelliğini taşıyan organizasyonda Yenihayat, hem Türkiye hem de İzmir adına madalya arayacak.
İZMİR'İN GURURU MADALYALARI PEŞ PEŞE SIRALADI
Dünya Yenihayat'ın olimpiyat yolculuğunun arkasında ise başarılarla dolu bir sezon bulunuyor. Milli okçu, İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 20'nci Akdeniz Oyunları'nda klasik yay kadın takımında altın, karışık takımda ise gümüş madalya kazandı.
Başarısını Avrupa arenasına da taşıyan Yenihayat, temmuz ayında İtalya'da gerçekleştirilen Gençler Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda iki altın ve bir gümüş madalya elde etti. Genç sporcu, nisan ayında Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nın ilk ayağında da klasik yay kadın milli takımıyla gümüş madalya kazanarak sezonun öne çıkan isimlerinden biri oldu.
ŞİMDİ SIRA OLİMPİYAT HEYECANINDA
Türkiye, Dakar 2026 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'na 16 farklı spor dalında toplam 34 sporcu ile katılacak. Kafilede 14 kadın ve 20 erkek sporcu yer alacak.
Okçuluk müsabakaları Stade Abdoulaye Wade Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek. Eleme karşılaşmaları 6 ve 8 Kasım'da yapılırken, finaller 7, 9 ve 10 Kasım tarihlerinde düzenlenecek.
Şimdi İzmir'de tüm gözler, uluslararası başarılarıyla gururlandıran Dünya Yenihayat'ın olimpiyat performansına çevrildi. Genç milli sporcu, yeni madalyalar kazanarak hem Türkiye'yi hem de İzmir'i bir kez daha gururlandırmak için mücadele edecek.