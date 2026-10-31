İzmir’in altın kızı dünya sahnesinde! Şimdi hedef olimpiyat madalyası...

Başarısını Avrupa arenasına da taşıyan Yenihayat, temmuz ayında İtalya'da gerçekleştirilen Gençler Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda iki altın ve bir gümüş madalya elde etti. Genç sporcu, nisan ayında Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nın ilk ayağında da klasik yay kadın milli takımıyla gümüş madalya kazanarak sezonun öne çıkan isimlerinden biri oldu.

ŞİMDİ SIRA OLİMPİYAT HEYECANINDA

Türkiye, Dakar 2026 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'na 16 farklı spor dalında toplam 34 sporcu ile katılacak. Kafilede 14 kadın ve 20 erkek sporcu yer alacak.