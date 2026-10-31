EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Ocak 2027 emekli maaşı tahminleri...

Son dakika: Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Ocak 2027 maaş zammına ilişkin yeni tahminler gündeme geldi. Enflasyon verileri doğrultusunda ilk üç aylık dönemde yüzde 5,57'lik zam oranı oluşurken, yıl sonu enflasyonunun yüzde 29,64 olması halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak artışın yüzde 10,09'u bulabileceği hesaplanıyor. Peki, yeni yılda en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte emekli zammına ilişkin son tahminler ve öne çıkan rakamlar...

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam, 2026 yılının temmuz-aralık dönemindeki altı aylık enflasyon oranına göre belirlenecek. İlk üç aylık verinin açıklanmasıyla birlikte zam oranının yüzde 5,57'lik bölümü kesinleşti. Geriye kalan ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon rakamları ise nihai zam oranını belirleyecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 25 BİN 928 TL OLABİLİR

Ocak zammıyla ilgili en çok merak edilen konuların başında en düşük emekli aylığının ulaşacağı tutar geliyor. Mevcut 23 bin 552 TL seviyesindeki en düşük emekli aylığına yüzde 10,09 oranında artış yapılması halinde ödeme tutarının 25 bin 928 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Ancak en düşük emekli aylığındaki artışın uygulanabilmesi için ayrıca yasal düzenleme yapılması gerekebilir. Bu nedenle hesaplanan tutar kesinleşmiş yeni maaş olarak değerlendirilmemeli.