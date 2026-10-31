‘AR-GE ve inovasyon ekosistemini geliştiriyoruz’

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin AR-GE ve inovasyon alanında önemli ilerleme kaydettiğini belirterek, 2025 yılında AR-GE harcamalarının 19,8 milyar dolardan 24,8 milyar dolara yükseldiğini açıkladı. AR-GE alanında çalışan sayısının 318 bine ulaştığını bildiren Kacır, harcamaların milli gelir içindeki payının yüzde 1,55'e çıktığını kaydetti. Toplam AR-GE harcamalarının yüzde 65'inin şirketler tarafından gerçekleştirildiğini belirten Bakan Kacır, Türkiye'nin AR-GE ve inovasyon alanlarında ilerlemeyi sürdüreceğini vurguladı.

KADIN İSTİHDAMI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AR-GE çalışanlarının yüzde 34,1'inin kadınlardan oluştuğunu ifade etti. İmalat sanayisindeki AR-GE harcamalarının yüzde 47,7'sinin yüksek teknoloji, yüzde 40,7'sinin orta-yüksek teknoloji alanında yapıldığını vurgulayan Bakan Kacır, Türkiye'nin sahip olduğu AR-GE ve inovasyon ekosistemini geliştirmeye devam ettiklerini söyledi.