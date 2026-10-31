Haberler Ekonomi “Araba alacağız” diyerek bilezikleri aldı! Yargıtay'dan dikkat çeken karar “Araba alacağız” diyerek bilezikleri aldı! Yargıtay'dan dikkat çeken karar Yargıtay’dan düğün altınlarıyla alınan araçlara ilişkin emsal karar! Eşinin bileziklerini otomobil alımında kullanan kişinin, altınların geri verilmemek üzere bağışlandığını ispatlayamaması halinde ziynetleri iade etmesi gerekecek. Yüksek Mahkeme, “kendi rızasıyla verdi” savunmasının tek başına iade yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacağına hükmetti. HABER MERKEZİ









Boşanma aşamasındaki çiftin düğün takıları davasında mahkemeden kadın lehine karar çıktı. Eşinin "araba alacağız" diyerek aldığı 7 adet, 22 ayar bileziğin iadesini isteyen kadının talebini kabul eden mahkeme, altınların aynen teslimine, bunun mümkün olmaması halinde ise yasal faiziyle birlikte bedelinin ödenmesine hükmetti.

YARGITAY'DAN 7 BİLEZİK İÇİN İADE KARARI Tarafların avukatları kararı istinafa taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi (BAM), kadının bilezikleri kendi isteğiyle ve geri istememek üzere eşine verdiği gerekçesiyle bu talebi reddetti. Mahkeme, 22 adet çeyrek altının ise kadına iadesine, bunun mümkün olmaması halinde bedelinin yasal faiziyle ödenmesine karar verdi. Bunun üzerine kadın tarafı kararı temyiz etti.