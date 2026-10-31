“Araba alacağız” diyerek bilezikleri aldı! Yargıtay'dan dikkat çeken karar

Boşanma aşamasındaki çiftin düğün takıları davasında mahkemeden kadın lehine karar çıktı. Eşinin "araba alacağız" diyerek aldığı 7 adet, 22 ayar bileziğin iadesini isteyen kadının talebini kabul eden mahkeme, altınların aynen teslimine, bunun mümkün olmaması halinde ise yasal faiziyle birlikte bedelinin ödenmesine hükmetti.
YARGITAY'DAN 7 BİLEZİK İÇİN İADE KARARI
Tarafların avukatları kararı istinafa taşıdı. Bölge Adliye Mahkemesi (BAM), kadının bilezikleri kendi isteğiyle ve geri istememek üzere eşine verdiği gerekçesiyle bu talebi reddetti. Mahkeme, 22 adet çeyrek altının ise kadına iadesine, bunun mümkün olmaması halinde bedelinin yasal faiziyle ödenmesine karar verdi. Bunun üzerine kadın tarafı kararı temyiz etti.
BİLEZİKLERİN ARABA ALIMINDA KULLANILDIĞI KANITLANDI
Dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 7 bileziğin otomobil alımında kullanıldığının erkek eşin ikrarı ve ilgili iş yerinden gelen kaşeli kartla sabit olduğunu belirtti. Yargıtay, kadının altınlarını eşine verdiği yönündeki iddiaların yanı sıra erkeğin de bileziklerin iade edilmemek üzere kendisine verildiğini savunduğuna dikkat çekti.
'GERİ VERİLMEMEK ÜZERE VERİLDİĞİNİ ERKEK İSPATLAMALI'
Yüksek Mahkeme, bileziklerin kadının isteği ve onayıyla bozdurularak harcandığını ve geri verilmemek üzere erkeğe verildiğini ispatlama yükümlülüğünün erkekte olduğunu vurguladı. Yapılan incelemede erkeğin bu iddiasını kanıtlayamadığı belirtildi. Yargıtay, 7 bilezik yönünden de davanın kabul edilmesi gerekirken talebin reddedilmesini hukuka aykırı bularak Bölge Adliye Mahkemesi kararını bozdu.