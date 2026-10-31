Bankaların kredi hacmi 28.8 trilyon liraya ulaştı

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 23 Ekim haftasında 98 milyar 51 milyon lira artarak 28 trilyon 776 milyar 556 milyon liraya yükseldi. BDDK verilerine göre, aynı dönemde toplam mevduat 256 milyar 64 milyon lira azalarak 32 trilyon 852 milyar liraya geriledi. Tüketici kredileri 3 trilyon 524 milyar liraya, bireysel kredi kartı alacakları ise 3 trilyon 414 milyar liraya çıktı. Takipteki alacaklar 19 milyar 473 milyon liralık artışla 965 milyar 84 milyon liraya ulaşırken, bankacılık sektörünün yasal öz kaynakları 6 trilyon 187 milyar liraya yükseldi.