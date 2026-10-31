Haberler Ekonomi DOLAR KAÇ TL OLDU? 1 DOLAR KAÇ TL? 31 EKİM DOLAR VE EURO NE KADAR? | 31 EKİM DÖVİZ KURU DOLAR KAÇ TL OLDU? 1 DOLAR KAÇ TL? 31 EKİM DOLAR VE EURO NE KADAR? | 31 EKİM DÖVİZ KURU 31 Ekim döviz kuru: Döviz piyasalarında hareketlilik yeni günde de sürüyor. Dolar 49,94 TL, euro ise 55,40 TL seviyesinden işlem görürken yatırımcılar güncel döviz kurlarını ve piyasalardaki son gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte dolar, euro ve diğer döviz kurlarında son durum… HABER MERKEZİ









Dolar ve euro kurunda yaşanan değişimler yeni günde de gündemdeki yerini koruyor. Dolar 49,94 TL'den, euro 55,40 TL'den işlem görürken döviz piyasalarındaki son gelişmeler merak ediliyor. Peki, dolar ve euro bugün kaç TL oldu? İşte güncel döviz kurlarındaki son rakamlar…

DOLAR VE EURO KURUNDA SON DURUM İç ve dış piyasalarda yaşanan gelişmeler döviz kurlarına yansımaya devam ediyor. Yatırımcıların yakından izlediği dolar ve euro, yeni güne hareketli başladı. Dolar/TL 49,9422 alış ve 49,9589 satış seviyesinden işlem görürken euro 55,7635 TL seviyelerinde seyrediyor.