DOLAR KAÇ TL OLDU? 1 DOLAR KAÇ TL? 31 EKİM DOLAR VE EURO NE KADAR? | 31 EKİM DÖVİZ KURU

Dolar ve euro kurunda yaşanan değişimler yeni günde de gündemdeki yerini koruyor. Dolar 49,94 TL'den, euro 55,40 TL'den işlem görürken döviz piyasalarındaki son gelişmeler merak ediliyor. Peki, dolar ve euro bugün kaç TL oldu? İşte güncel döviz kurlarındaki son rakamlar…
DOLAR VE EURO KURUNDA SON DURUM
İç ve dış piyasalarda yaşanan gelişmeler döviz kurlarına yansımaya devam ediyor. Yatırımcıların yakından izlediği dolar ve euro, yeni güne hareketli başladı. Dolar/TL 49,9422 alış ve 49,9589 satış seviyesinden işlem görürken euro 55,7635 TL seviyelerinde seyrediyor.
TCMB EFEKTİF DOLAR KURUNU AÇIKLADI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 49,9256 TL, satışta ise 49,9589 TL olarak duyurdu. Önceki gün efektif dolar kuru alışta 49,6385 TL, satışta 49,8374 TL seviyesinde bulunuyordu. Uluslararası piyasalarda euro/dolar paritesi 1,1160, sterlin/dolar paritesi 1,3391 ve dolar/yen paritesi 157,5 düzeyinde gerçekleşti.