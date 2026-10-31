EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA! Emekli maaşına yeni düzenleme! Refah payı etkisi ne olacak? İşte masadaki formüller...

Tüm emeklilere refah payı: Bu formülde masada bulunuyor. Buna göre Ocak ayında yapılacak ve artık SSK -Bağ-Kur için yüzde 10, Emekli Sandığı için yüzde 8 civarında olacağı hesaplanan enflasyon artışının üzerine 10-20 puan aralığında bir refah payının eklenmesi. Kök maaşlara yapılacak kademeli artış: En düşük emekli maaşından başlayarak tüm kök maaşlara yapılacak kademeli bir seyyanen artış da planlanıyor. Bu gerçekleştiğinde prim gün sayısına ve emeklilik durumuna göre değişen artışlar yaşanacak. Böylece adalet de sağlanacak. Bu gerçekleştiğinde her 6 ayda bir taban maaş belirleme ihtiyacı da ortadan kalkacaktır. Vatandaşlık maaşı kapsamına alınması: Maaş artışlarının dışında emekliler için başka destekler de gündemde. Vatandaşlık maaşı projesi kapsamına emeklilerin de alınması sağlanacak. Böylece kira konut, enerji faturaları, çocuk, gıda gibi desteklerden ihtiyacı olan emekliler de yararlanabilecek.



Maaş hesabında prim gün sayısı etkisi: maaş hesaplamasında ağırlıklı olarak prime esas kazanç üzerinden ödenen primler kullanılıyor. Daha çok günü olmak burada yeterince avantaj sağlamıyor. Yeni sistem ile daha çok gün çalışanların da avantajlı olacakları bir hesaplama yöntemi gelebilir. Böylece Orta Vadeli Program ve Cumhurbaşkanlığı Programı'nda yer alan iş hayatında daha çok kalmayı teşvik etme projesi de gerçekleşmiş olur.



Artış sisteminde eşitlik: Bilindiği gibi bugün maaş artışları emeklilerin tümü için senede iki kez yapılıyor. Ancak emekliler arasında farklı uygulamalar bulunuyor. SSK ve bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon kadar artış alırken memur emeklileri toplu sözleşmeye bağlı kalıyor. Ayrıca enflasyon farkı veriliyor. Ancak her iki kesim arasında her zam döneminde farklı oranlar ortaya çıkıyor; burada tüm emeklilerin aynı şekilde zam almasını sağlayacak bir düzenleme de gelebilir.



Aynı kazanç ve prime sahip emeklilerdeki farklılığın giderilmesi:

Daha önce 1999 öncesi emekliler için yapılan intibak çalışmasının bir benzeri de gündeme gelebilir. Böylece aynı kazanç ve şartlara sahip emekliler arasında oluşan maaş farklılıkları da giderilmiş olur.