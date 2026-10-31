Enerjiye 538 milyar liralık yatırım

Türkiye'nin elektrik kurulu gücünün 2027'de 140 bin 47 megavata ulaşması hedefleniyor. 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, enerji sektöründeki sabit sermaye yatırımları da yüzde 29,7 artışla 538 milyar 255 milyon liraya yükselecek. Yenilenebilir enerji yatırımlarına hız verilirken güneş enerjisi kurulu gücünün 35 bin 705, rüzgar enerjisi kurulu gücünün ise 18 bin 10 megavata çıkarılması planlanıyor. Yenilenebilir kaynakların elektrik üretimindeki payının yüzde 52'ye ulaşması bekleniyor.

Program kapsamında Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesinin 2027'de işletmeye alınması, ikinci ünitesinin inşaatının tamamlanması öngörülüyor. Doğal gaz depolama kapasitesinin 7,8 milyar metreküpe, yıllık doğal gaz üretiminin ise 7 milyar metreküpe çıkarılması hedefleniyor. Madencilik yatırımlarının da 885 milyar liraya yaklaşması bekleniyor.