Finans Analisti İslam Memiş açıkladı! ‘Altında 6 bin 300 lira eşiğine dikkat’

Finans Analisti İslam Memiş, ons altında 3 bin 930 dolar, gram altında ise 6 bin 300 liranın önemli eşik noktaları olduğunu belirtti.
'DÜŞÜŞ DEVAM EDEBİLİR'
Fed'in faizleri sabit tutmasına rağmen dolar ve tahvil faizlerindeki yükselişin altın fiyatlarını baskıladığını ifade eden Memiş, kısa vadede düşüş eğiliminin bir ay daha devam edebileceğini söyledi. Altının gerçek değerinin altında işlem gördüğünü savunan analist, bireysel yatırımcılar satış yaparken merkez bankalarının fiziki altın toplamayı sürdürdüğüne dikkat çekti.
Gram altının ocak ayında 6 bin 157 liradan 8 bin 157 liraya yükseldiğini hatırlatan Memiş, piyasada dönemsel baskılanmaların yaşanabildiğini belirtti.
'ACELE EDİLMEMESİ GEREKİYOR'
Nakit ihtiyacı olmayan yatırımcıların kısa vadeli dalgalanmalar nedeniyle acele karar vermemesi gerektiğini ifade eden analist, "Nakit ihtiyacı olmayan yatırımcılar ve vatandaşlar elindeki varlıkları korursa, önümüzdeki dönem için çok doğru bir karar vermiş olurlar. Çünkü dünya ekonomileri iyi bir yere gitmiyor" dedi. Memiş, altın borcu bulunanların ise geri çekilmeleri fırsat olarak değerlendirebileceğini ekledi.