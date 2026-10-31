Finans Analisti İslam Memiş açıkladı! ‘Altında 6 bin 300 lira eşiğine dikkat’

'ACELE EDİLMEMESİ GEREKİYOR'

Nakit ihtiyacı olmayan yatırımcıların kısa vadeli dalgalanmalar nedeniyle acele karar vermemesi gerektiğini ifade eden analist, "Nakit ihtiyacı olmayan yatırımcılar ve vatandaşlar elindeki varlıkları korursa, önümüzdeki dönem için çok doğru bir karar vermiş olurlar. Çünkü dünya ekonomileri iyi bir yere gitmiyor" dedi. Memiş, altın borcu bulunanların ise geri çekilmeleri fırsat olarak değerlendirebileceğini ekledi.

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