Stokçuya hapis yerli ürüne teşvik!

Geçtiğimiz yasama dönemlerinde de gündemde olan ancak yasalaşmayan Hal Yasası'nda kritik viraja geçildi. Hazine ve Maliye, Ticaret, Tarım ve Orman ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarından oluşan dört bakanlığın ortak çalışmasıyla hazırlanan 9 maddelik yeni taslak, TBMM gündemine taşınıyor. Tarladan sofraya uzanan sebze ve meyve ticaretini yeniden düzenlemeyi hedefleyen taslakla kayıt dışı işlemlerin önlenmesi, aracıların azaltılması ve fiyat şeffaflığının sağlanması amaçlanıyor. Üreticiden doğrudan alımın teşvik edileceği düzenlemede, stokçuluk yapan ve bildirim kurallarını ihlal edenlere hapis ve ağır idari para cezaları uygulanması öngörülüyor. Daha önce yaklaşık 30 madde olarak hazırlanan taslak, yapılan sadeleştirmelerle 9 maddeye indirildi.
DİJİTAL ALTYAPI KURULACAK
AK Parti Grubu ve ilgili bakanlık bürokratlarının üzerinde çalıştığı yeni düzenlemeyle tarladan sofraya uzanan sebze ve meyve ticaretinin sıkı denetim altına alınması, gıda fiyatlarındaki spekülatif artışların önlenmesi ve üreticinin doğrudan tüketiciye ulaşması hedefleniyor. Hem tüketiciyi hem üreticiyi koruyacak yeni düzenleme kapsamında ürünlerin tarladan rafa kadar dijital ortamda izlenmesi, aracıların azaltılması, yerli üretimin desteklenmesi ve zincir marketlerin yerli ürün alımına yönlendirilmesi planlanıyor. Stokçuluk yapan, fiyat şeffaflığına uymayan ve bildirim yükümlülüklerini ihlal edenlere ise hapis ve ağır idari para cezaları getirilmesi öngörülüyor.
İŞTE 9 KRİTİK MADDE
1. TARLADAN RAFA TAKİP
Ürünlerin tarladan satış noktasına kadar tüm yolculuğu dijital sistem üzerinden izlenecek. Kayıt dışı ticaret ve vergi kaybının önüne geçilecek.
2. ARACILAR AZALTILACAK
Üreticinin ürününü zincir marketlere, tüketiciye ve çevrim içi satış kanallarına doğrudan ulaştırması kolaylaştırılacak.
3. YERLİ ÜRÜNE VERGİ DESTEĞİ
Yerli tarım ürünlerinin satışına öncelik veren marketlere özel vergisel teşvikler sağlanacak.
4. YERLİ ÜRÜN ŞARTI
Perakende satış noktalarında ve zincir marketlerde sebze ve meyve reyonlarının büyük bölümünün yerli ürünlere ayrılması zorunlu hale getirilecek.
5. KOOPERATİFLER ARTACAK
Üretici örgütlerinin pazarlık gücünü artırmak amacıyla tarımsal kooperatiflerin sayısı iki katına çıkarılacak.
6. DİJİTAL ALTYAPI
Sebze ve meyve hallerindeki bildirim, satış, stok ve denetim işlemleri tamamen dijital altyapıya taşınacak.
7. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER
Hal yönetimleri ve işletmecilerinin stok takibi, ürün kalitesi ve gıda güvenliği konularındaki yasal yükümlülükleri genişletilecek.
8. ÜRETİCİDEN ALACAK
Marketlerin yerli üreticilerden doğrudan ürün temin etmesi teşvik edilecek.
9. STOKÇUYA HAPİS CEZASI
Fiyat şeffaflığına uymayan, stokçuluk yapan ve bildirim yükümlülüklerini ihlal edenlere idari para cezasının yanı sıra hapis cezası uygulanacak.