Haberler Ekonomi Stokçuya hapis yerli ürüne teşvik! Stokçuya hapis yerli ürüne teşvik! Yıllardır gündemde olan ancak yasalaşamayan Hal Yasası’nda yeni bir aşamaya geçildi. Hazine ve Maliye, Ticaret, Tarım ve Orman ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarının ortak çalışmasıyla hazırlanan 9 maddelik taslak TBMM gündemine taşınıyor. HABER MERKEZİ









Geçtiğimiz yasama dönemlerinde de gündemde olan ancak yasalaşmayan Hal Yasası'nda kritik viraja geçildi. Hazine ve Maliye, Ticaret, Tarım ve Orman ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarından oluşan dört bakanlığın ortak çalışmasıyla hazırlanan 9 maddelik yeni taslak, TBMM gündemine taşınıyor. Tarladan sofraya uzanan sebze ve meyve ticaretini yeniden düzenlemeyi hedefleyen taslakla kayıt dışı işlemlerin önlenmesi, aracıların azaltılması ve fiyat şeffaflığının sağlanması amaçlanıyor. Üreticiden doğrudan alımın teşvik edileceği düzenlemede, stokçuluk yapan ve bildirim kurallarını ihlal edenlere hapis ve ağır idari para cezaları uygulanması öngörülüyor. Daha önce yaklaşık 30 madde olarak hazırlanan taslak, yapılan sadeleştirmelerle 9 maddeye indirildi.

DİJİTAL ALTYAPI KURULACAK

AK Parti Grubu ve ilgili bakanlık bürokratlarının üzerinde çalıştığı yeni düzenlemeyle tarladan sofraya uzanan sebze ve meyve ticaretinin sıkı denetim altına alınması, gıda fiyatlarındaki spekülatif artışların önlenmesi ve üreticinin doğrudan tüketiciye ulaşması hedefleniyor. Hem tüketiciyi hem üreticiyi koruyacak yeni düzenleme kapsamında ürünlerin tarladan rafa kadar dijital ortamda izlenmesi, aracıların azaltılması, yerli üretimin desteklenmesi ve zincir marketlerin yerli ürün alımına yönlendirilmesi planlanıyor. Stokçuluk yapan, fiyat şeffaflığına uymayan ve bildirim yükümlülüklerini ihlal edenlere ise hapis ve ağır idari para cezaları getirilmesi öngörülüyor.