Turizm gelirlerinde 51.2 milyar dolarlık rekor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2026 yılının ilk dokuz aylık turizm verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye'nin turizm geliri, ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 artarak 51 milyar 278 milyon dolara ulaştı. Böylece ilk dokuz aylık dönemde tüm zamanların gelir rekoru kırıldı.

Ersoy, yılın üçüncü çeyreğinde turizm gelirinin yüzde 5 artışla 25 milyar 526 milyon dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi. Türkiye, ilk dokuz ayda toplam 49 milyon 132 bin ziyaretçiyi ağırladı. Ziyaretçi sayısı üçüncü çeyrekte ise 23 milyon 374 bin oldu. Turistlerin harcamalarında da artış yaşandı. İlk dokuz ayda kişi başı ortalama gecelik harcama yüzde 4,6 yükselerek 107,7 dolara çıktı. Yabancı ziyaretçilerde bu rakam 119,9 dolar oldu. Bölgesel çatışmalar ve uluslararası ulaşımda yaşanan aksaklıklara rağmen Türkiye'nin turizmde güçlü konumunu koruduğunu belirten Ersoy, ürün ve pazar çeşitliliğinin önemine dikkat çekti. Tanıtım faaliyetlerinin 74 ülkede 7,1 milyar gösterime ulaştığını açıklayan Ersoy, önümüzdeki dönemde Amerika, Kanada, Asya, Afrika ve Avustralya pazarlarına ağırlık vereceklerini söyledi.